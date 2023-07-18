消委會．電壓力煲｜選購及使用9貼士　消委會提醒：豆、米易膨脹應減烹煮分量 (12:51)

1. 選擇合適煮食容量，應按家庭人數、烹煮食材的分量及大小來揀選合適的容量。

2. 電壓力煲的輸入功率普遍頗高，不應與其他高耗電量電器共用同一插座。

3. 不宜用力拉扯煲蓋膠圈，否則可能變形而影響密封功能。若膠圈出現裂紋、切口或其他損壞，應立即更換。

4. 使用前應檢查排氣孔及浮子閥孔是否暢通。

5. 不宜放入超過建議容量的食物，並要預留足夠的空間以容納蒸氣，及防止滾起的食物阻塞閥門。

6. 宜確保電壓力煲四周有足夠散熱空間。

7. 宜用矽膠製廚具，部分電壓力煲的內鍋備有防黏塗層，若利用內鍋煎炒食材或取出食物時，建議使用矽膠製的廚具，切勿使用金屬製的刀具或尖銳的器具，以免刮花塗層。

8. 慎防被排出的蒸氣燙傷。

9. 待鍋內壓力完全釋放才開蓋，電壓力煲會透過屏幕或浮子閥顯示內鍋的壓力。當浮子閥升高時，即代表鍋內有壓力。用戶應等待浮子閥下降後，即鍋內的壓力已完全釋放，才打開鍋蓋。

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