食醃菜六注意　消委會提醒：倘為攝入乳酸菌　即食醃菜不要加熱 (14:26)

消委會測試30款預先包裝醃菜樣本，發現逾八成半樣本的鈉含量偏高［詳情］，若經常進食可能會增加患上高血壓或其他疾病的風險；而大部分樣本檢出異物（如昆蟲、粉蟎、毛髮等）。消委會表示，醃菜的主要原材料為蔬菜，蔬菜種植收割時可能混入昆蟲等異物，或在醃菜製作過程中衛生情況不佳，可能會摻雜小量異物，現時並未有研究指出該類異物對人體有害。不過消委會提醒，食醃菜宜注意分量，留意產品成分表；倘為攝入乳酸菌，即食醃菜不要加熱。［自製醃菜六注意 玻璃容器煮沸至少10分鐘］
食醃菜六注意
‧留意食用分量。醃菜鈉含量普遍偏高，日常飲食不應以醃菜代替蔬菜，應以新鮮蔬菜為主。
‧選擇鈉、糖和脂肪含量較低的醃菜。購買時宜細閱產品成分表，並了解產品有否添加防腐劑或食用色素等。敏感人士應盡量選購沒有添加防腐劑的醃菜，減低過敏風險。
‧即食醃菜不要加熱。高溫會使乳酸菌失去活性，若想透過食用醃菜攝入乳酸菌，應先了解產品製作過程。
‧若有腸胃問題包括如腸易激綜合症，患高血壓、心臟病或慢性腎衰竭的人，應避免食用醃菜。
‧醃菜若發霉或變味，應立即棄掉。
‧醃菜應於信譽良好的店舖購買。
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