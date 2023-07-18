自製醃菜六注意　消委會提醒：雙手工具要乾淨　玻璃容器煮沸至少10分鐘 (12:18)

自製醃菜六注意

1. 挑選新鮮、完整和優質蔬菜。避免採用有瘀傷或腐爛迹象的蔬菜，可多選擇當季農產品。

2. 選用經測試和認可的食譜。例如美國農業部出版的《National Centre For Home Food Preservation》、知名作者撰寫的烹飪書內的食譜，以確保酸度、鹽分和其他成分的比例適合製作安全的醃菜。

3. 確保所有工具乾淨。醃菜前，將所有設備和器皿（如罐、蓋和器具）清潔消毒，以免細菌污染。亦應將玻璃容器煮沸至少10分鐘，殺滅微生物。應使用乾淨的切菜板和刀具。

4. 徹底清潔雙手。處理蔬菜和工具前宜用肥皂洗手。

5. 監控醃菜保存過程。密切觀察發酵、醃製或罐裝的蔬菜，根據需要調整過程。

6. 存放在陰涼地方。並盡快進食。

消委會測試醃菜 相關報道：

逾八成半醃菜樣本屬高鈉 3款橄欖菜檢大量昆蟲碎片 消委會籲節制食用

亞硝酸鹽知多啲（食物安全中心）

消委會 其他報道：

電壓力煲｜3款電壓力煲獲消委會推介 包括飛利浦、法國特福、尚朋堂

濕紙巾｜8款個人護理濕紙巾獲五星總評 屈臣氏、維達、強生上榜

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX