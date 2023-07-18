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自製醃菜六注意　消委會提醒：雙手工具要乾淨　玻璃容器煮沸至少10分鐘 (12:18)

醃菜可作開胃前菜或不同菜式的材料，倘若自製醃菜，消委會提醒，製作醃菜過程中可能無法有效殺菌，增加食物中毒風險；而長時間儲存醃菜，可能導致醃菜受細菌污染，細菌把硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽。因此醃菜應使用新鮮優質蔬菜，雙手要乾淨，設備和器皿要清潔消毒（玻璃容器宜煮沸至少10分鐘），留意不同種類醃菜所需醃製時間或不同，亦應嚴謹控制各步驟（如醃製時間、環境、溫度）。

自製醃菜六注意

1. 挑選新鮮、完整和優質蔬菜。避免採用有瘀傷或腐爛迹象的蔬菜，可多選擇當季農產品。

2. 選用經測試和認可的食譜。例如美國農業部出版的《National Centre For Home Food Preservation》、知名作者撰寫的烹飪書內的食譜，以確保酸度、鹽分和其他成分的比例適合製作安全的醃菜。

3. 確保所有工具乾淨。醃菜前，將所有設備和器皿（如罐、蓋和器具）清潔消毒，以免細菌污染。亦應將玻璃容器煮沸至少10分鐘，殺滅微生物。應使用乾淨的切菜板和刀具。

4. 徹底清潔雙手。處理蔬菜和工具前宜用肥皂洗手。

5. 監控醃菜保存過程。密切觀察發酵、醃製或罐裝的蔬菜，根據需要調整過程。

6. 存放在陰涼地方。並盡快進食。

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