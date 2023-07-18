消委會｜3款電壓力煲獲消委會推介　包括飛利浦、法國特福、尚朋堂 (11:55)

消委會選擇指南推介3款電壓力煲：

牌子及型號／售價／總評（滿分為5分）

●飛利浦HD2151/80／$1998／4

優點：

．可調校烹煮壓力

．備有中途加入食材的功能，可稍後才加入蔬菜等較易煮熟的配料

缺點：

．沒有排氣按鈕，需透過中途加入食材的功能進行手動降壓。若烹煮流質食物例如湯、粥或紅豆沙等，不宜於烹煮完成後立即手動降壓，因流質食物可能於高壓下透過排氣孔噴出。

．自然降壓時有蒸氣排出，應避免觸碰慎防被排出的蒸氣燙傷。

●法國特福CY638D／$3088／4

優點：

．可調校烹煮壓力

．備有中途加入食材的功能，可稍後才加入蔬菜等較易煮熟的配料

．烹煮時，進行升壓及降壓的速度較快

缺點：

．耗電較多

．沒有排氣按鈕，需透過中途加入食材的功能進行手動降壓。若烹煮流質食物例如湯、粥或紅豆沙等，便不宜於烹煮完成後立即手動降壓，因流質食物可能於高壓下透過排氣孔噴出。

．自然降壓時有蒸氣排出，應避免觸碰慎防被排出的蒸氣燙傷。

●尚朋堂SMC500／$1680／4

優點：

．在紅豆沙烹煮測試，紅豆沙口感較豐富，且非常均勻，烹煮的食物質素較佳。

．有排氣按鈕，可於烹煮完成後進行手動降壓。

缺點：

．結構堅固度尚可，惟機身金屬部分較易刮花

．烹煮時需較多時間進行升壓及降壓

．沒有輔助烹煮功能（例如烹煮前可先把食材煎炒）

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