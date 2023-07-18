消委會．電壓力煲｜3款電壓力煲獲消委會推介：飛利浦、法國特福、尚朋堂 (11:55)

電壓力煲標榜高效率，並內置不同烹煮程式，聲稱可於短時間內完成美味佳餚，愈來愈受家庭主婦歡迎。消委會測試10款電壓力煲，全部均通過6項安全測試，包括防觸電保護、溫升、結構、非正常操作、接地措施及絕緣距離。而其中3款樣本表現略勝一籌，包括「飛利浦HD2151/80」、「法國特福CY638D」和「尚朋堂SMC500」。［選購使用9貼士 消委會提醒：豆、米易膨脹應減烹煮分量］
消委會選擇指南推介3款電壓力煲：
牌子及型號／售價／總評（滿分為5分）
●飛利浦HD2151/80／$1998／4
優點：
．可調校烹煮壓力
．備有中途加入食材的功能，可稍後才加入蔬菜等較易煮熟的配料
缺點：
．沒有排氣按鈕，需透過中途加入食材的功能進行手動降壓。若烹煮流質食物例如湯、粥或紅豆沙等，不宜於烹煮完成後立即手動降壓，因流質食物可能於高壓下透過排氣孔噴出。
．自然降壓時有蒸氣排出，應避免觸碰慎防被排出的蒸氣燙傷。
●法國特福CY638D／$3088／4
優點：
．可調校烹煮壓力
．備有中途加入食材的功能，可稍後才加入蔬菜等較易煮熟的配料
．烹煮時，進行升壓及降壓的速度較快
缺點：
．耗電較多
．沒有排氣按鈕，需透過中途加入食材的功能進行手動降壓。若烹煮流質食物例如湯、粥或紅豆沙等，便不宜於烹煮完成後立即手動降壓，因流質食物可能於高壓下透過排氣孔噴出。
．自然降壓時有蒸氣排出，應避免觸碰慎防被排出的蒸氣燙傷。
●尚朋堂SMC500／$1680／4
優點：
．在紅豆沙烹煮測試，紅豆沙口感較豐富，且非常均勻，烹煮的食物質素較佳。
．有排氣按鈕，可於烹煮完成後進行手動降壓。
缺點：
．結構堅固度尚可，惟機身金屬部分較易刮花
．烹煮時需較多時間進行升壓及降壓
．沒有輔助烹煮功能（例如烹煮前可先把食材煎炒）
消委會測試電壓力煲 相關報道：
電壓力煲｜電壓力煲烹煮時間未必較明火快 八成樣本未能煮熟紅豆
消委會測試 其他報道：
濕紙巾｜「DAISO」嬰兒濕紙巾含菌量超出內地標準近500倍 料未開封前已受污染
醃菜｜逾八成半醃菜樣本屬高鈉 3款橄欖菜檢大量昆蟲碎片 消委會籲節制食用
自製醃菜六注意 消委會提醒：雙手工具要乾淨 玻璃容器煮沸至少10分鐘
長者手機月費計劃｜長者手機月費計劃未必較普通計劃實惠 消委會籲一併留意數據量、傳輸速度
熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX