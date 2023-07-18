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消委會．濕紙巾｜8款個人護理濕紙巾獲五星總評　屈臣氏、維達、強生上榜 (11:17)

個人護理濕紙巾測試（消委會片段）

個人護理濕紙巾用途廣泛，日常照顧長者或嬰幼兒都可用到。消委會檢測市面上的個人護理濕紙巾，其中8款表現較佳，獲五星總評。消委會提醒，嬰幼兒及長者的皮膚比較敏感，長期使用添加化學成分的濕紙巾，或容易引發過敏反應。

8款個人護理濕紙巾獲五星總評：

牌子及型號／大約售價／聲稱原產地／張數(每包裝)／聲稱物料／聲稱大小

屈臣氏watsons - 手口專用環境友善嬰兒柔濕巾(5包裝)／$32.9／中國／20／100%植物纖維／150 x 200mm

思詩樂Suzuran - 嬰兒濕潔淨棉(120包)／$79／中國／2／純綿 ／75 x 70mm

特柔Feather Soft - 清新香味濕紙巾(3包裝)／$15.9／中國／10／—／—

阿布泰Abouthai - 99%純水濕紙巾／$13.9／泰國／60／水針布／180 x 200mm

維達Vinda - 純水嬰兒柔濕巾(3包裝)／$57.9／中國／80／黏膠，滌綸／200 x 150mm

強生Johnson's - 手口純水濕紙巾(3包裝)／$67／中國／100／不織布／140 x 200mm

順順兒Soondoongi - 頂級實惠嬰兒濕紙巾(3包裝)／$109／韓國／80／100%天然人造絲／160 x 200mm

Lec.Be For Baby & Kids - 水99.9%幼兒即棄濕抹巾(手口用) (3包裝)／$55／日本／80／—／180 x 140mm

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