消委會．濕紙巾｜8款個人護理濕紙巾獲五星總評　屈臣氏、維達、強生上榜 (11:17)

個人護理濕紙巾用途廣泛，日常照顧長者或嬰幼兒都可用到。消委會檢測市面上的個人護理濕紙巾，其中8款表現較佳，獲五星總評。消委會提醒，嬰幼兒及長者的皮膚比較敏感，長期使用添加化學成分的濕紙巾，或容易引發過敏反應。