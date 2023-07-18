試衫後身痕出疹　皮膚科醫生：冷敷紓緩痕癢　塗潤膚膏沒好轉應求醫 (09:03)

林嘉雯指出，試衫後身痕出疹可能是以下原因：

● 新衣物有化學物質，包括染料、甲醛、樹脂等，與皮膚接觸後，可能引起接觸性皮膚炎導致痕癢。

● 衣物長時間存放，加上環境濕熱，可能令麈蟎（一種常見致敏原）滋生，可引起皮膚敏感，甚至濕疹。

● 試衫時，間接接觸其他人身上的微生物或細菌，有可能引起皮膚感染，例如毛囊炎、囊腫。

● 其他人身上可能有寄生蟲如疥蟎蟲，可透過衣物傳染疥瘡等皮膚病。不過疥瘡並非常見皮膚病，通常在醫院、院舍等地方出現。

「打底」試衫 新衫洗完才穿

林嘉雯曾遇過類似個案，病人疑試衫後皮膚受細菌感染，該名30多歲女病人，本身沒有暗瘡，試衫後，背部長滿像暗瘡一樣的膿瘡，相信是被衣服上的細菌感染導致毛囊炎，最終需服用抗生素一個月才痊癒。

林嘉雯提醒，試衫時建議穿著打底衫褲，減少衣物接觸皮膚。新買衣服必須先清洗才穿，如果怕衣服清洗後變形，乾洗亦可以去除部分化學物和細菌。

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