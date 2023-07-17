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艾卡拉斯首贏溫布頓成新一代球王　視同鄉拿度為偶像　6年職涯兩奪大滿貫 (14:33)

現年20歲的世界網球一哥卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在溫布頓網球錦標賽擊敗「世界二哥」佐高域，首奪溫網男單冠軍。這名西班牙籍網球超新星與另一頂尖球手拿度份屬同鄉，被視為拿度接班人。艾卡拉斯亦是過去20年以來，費達拿、佐高域、拿度及梅利以外首名在溫布頓奪冠的球手，成為新一代球王，開啟網球壇新時代。

艾卡拉斯圖輯

生於網球世家　前一哥任教練

艾卡拉斯2003年5月5日生於西班牙一條小村莊El Palmar，其祖父是當地網球俱樂部首名成員，父親則是半職業網球手，曾於西班牙錦標賽獲得亞軍，亦有經營網球學校。艾卡拉斯在網球世家成長，4歲開始接觸網球，從小與其3個兄弟打網球。

艾卡拉斯2018年起由前世界一哥費雷羅（Juan Carlos Ferrero）訓練。費雷羅曾表示，艾卡拉斯與他訓練過的球手有點不同，形容他技術雖凌亂但具極大潛力。

視拿度為偶像

艾卡拉斯自幼就視同為西班牙籍的網球傳奇拿度為偶像，近年被外界稱為「下一位拿度」。艾卡拉斯受訪稱，「拿度只有一位」，又稱自己以打紅土場為主，因此以拿度為目標。

去年5月，艾卡拉斯於馬德里公開賽首次擊敗偶像拿度。拿度賽後替艾卡拉斯感高興，看好他將成為下一位西班牙傳奇球手。而艾卡拉斯奪溫網錦標後，拿度亦於Twitter發文祝賀。

19歲零4個月成最年輕「一哥」

艾卡拉斯2018年起轉為職業球員，先後贏得多個公開賽冠軍。2022年9月，艾卡拉斯以19歲零4個月之齡贏得美國網球公開賽冠軍，是他首個大滿貫錦標，更登上男子世界第一，成為最年輕的網球「一哥」。連同最新的溫網錦標，艾卡拉斯目前擁有12項錦標。

（綜合報道）

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