天文台：三號強風信號今日餘下時間維持 (22:10)

當泰利進一步遠離香港時，天文台會考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

本港地區今晚（17日）及明日（18日）天氣預測：吹強風程度東至東南風，初時離岸間中吹烈風，高地間中達暴風，風勢逐漸減弱。海有大浪及湧浪。多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大。氣溫介乎27°C至30°C。展望隨後一兩日仍有驟雨。接近周末天色稍為好轉。

【19:57】天文台在晚上7時30分取消黃色暴雨警告信號。

【18:30】天文台表示，屯門區及大嶼山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。下午6時25分的過去一小時大嶼山北部及屯門區已錄得超過70毫米雨量。可能受影響的市民應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨或引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【18:10】天文台發出局部地區大雨提示，大嶼山的雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【17:52】天文台在下午5時50分發出黃色暴雨警告信號。

【17:25】天文台表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【16:21】天文台於下午4時20分改發三號強風信號。預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台表示，雖然泰利正逐漸遠離本港，但受其影響，本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地風力可達暴風程度。泰利的雨帶亦會間中為珠江口一帶帶來猛烈陣風。三號強風信號將在今日餘下時間維持。當泰利進一步遠離香港時，天文台會考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

【13:47】天文台會在下午4時20分改發三號強風信號。

下午近2時，颱風泰利集結在香港之西南約280公里，即在北緯20.6度，東經112.2度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島一帶。本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。

【11:47】八號東南烈風或暴風信號仍生效。天文台表示，泰利已開始遠離香港，視乎泰利遠離香港的速度和本地風力的變化，以及雨帶的相關陣風會否持續影響本港，考慮下午4時至晚上7時改發三號強風信號。

本地東部的風勢開始逐漸減弱，但與泰利相關的烈風區仍影響珠江口一帶，本港西南部在未來數小時仍普遍吹烈風，高地達暴風程度。

【10:00】八號東南烈風或暴風信號現正生效，本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。上午10時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，即在北緯20.3度，東經112.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島一帶，並繼續增強。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，在過去一兩小時，大澳的水位曾上升至3.1米左右，比正常潮水位高約0.6米。在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時107、83及73公里，最高陣風分別超過每小時138、105及100公里。

【08:52】天文台表示，八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。隨後八號信號會否維持將視乎泰利遠離珠江口的速度和本地風力的變化，以及利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。

按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，而與其相關的烈風區會持續影響珠江口一帶。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，預計大澳的海水高度會在上午9時至11時期間上漲至海圖基準面以上約3米或以上。海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸，市民應盡量避免進入可能受影響的低窪地區及遠離危險地方。海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【06:53】天文台於上午6時40分改發八號東南烈風或暴風信號，取代八號東北烈風或暴風信號，表示本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。八號烈風或暴風信號至少維持至正午12時。隨後八號信號會否維持將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。

受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。同時，泰利的雨帶正為廣東沿岸帶來頻密狂風驟雨。本港今早普遍錄得超過10毫米雨量。

上午7時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，即在北緯20.1度，東經113.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

【00:55】天文台於零時40分發出八號東北烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上。天文台稱，八號烈風或暴風信號至少維持至早上7時。隨後八號信號會否維持將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。