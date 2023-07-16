泰利｜周一零時40分或之前掛八號熱帶氣旋警告信號 (22:46)

【20:45】天文台表示，本港風勢會在明早進一步增強，天文台考慮在午夜至明日凌晨2時之間改發八號烈風或暴風信號。［家居防風八注意］

過去一小時，昂坪、大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時73、61及60公里，最高陣風分別超過每小時93、86及68公里。

【20:05】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。泰利已增強為颱風。按照現時預測路徑，泰利會在明早最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本港風勢預計會在明早有所增強。天文台會視乎泰利的強度變化及相關烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

晚上8時，泰利集結在香港之東南偏南約320公里，即在北緯19.5度，東經114.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

低窪地區或現淹浸

本港地區今晚（16日）及明日天氣預測：吹強風程度東至東北風，離岸及高地間中吹烈風，風勢進一步增強，明早轉吹東至東南風，稍後風勢逐漸減弱。海有大至非常大浪及有湧浪。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，明日雨勢有時頗大。氣溫介乎26°C至29°C。受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早可能出現淹浸，市民請盡早完成防風防水浸的措施。

【11:45】天文台表示，泰利的外圍雨帶正影響廣東沿岸。在本港，離岸及高地普遍吹強風，三號強風信號會在今日維持。按照現時預測路徑，泰利會在明早最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。本港風勢預計會在明早稍爲增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

【10:30】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。熱帶風暴泰利已增強為強烈熱帶風暴。過去數小時，泰利有增強迹象。泰利外圍雨帶正影響廣東沿岸。在本港，高地已吹強風。預計本港會普遍轉吹強風，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。隨後是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎泰利強度變化及其相關烈風區與珠江口的距離。海有大浪及湧浪。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

上午10時，泰利集結在香港之東南偏南約400公里，即在北緯19.1度，東經115.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早（17日）可能出現淹浸。

本港地區今日（16日）天氣預測：吹清勁至強風程度東北風，風勢逐漸增強。海有大浪及湧浪。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較為頻密。

【06:00】天文台於上午5時40分發出三號強風信號， 預料本港平均風速每小時41至62公里。三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。隨後是否需要改發更高信號，需視乎熱帶風暴泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離。

上午6時，熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約450公里，即在北緯18.9度，東經116.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。（天文台）