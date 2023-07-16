泰利｜三號強風信號今日維持　午夜至周一評估需否改八號波 (12:05)

【10:30更新】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。熱帶風暴泰利已增強為強烈熱帶風暴。過去數小時，泰利有增強迹象。泰利外圍雨帶正影響廣東沿岸。在本港，高地已吹強風。預計本港會普遍轉吹強風，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。隨後是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎泰利強度變化及其相關烈風區與珠江口的距離。海有大浪及湧浪。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

上午10時，泰利集結在香港之東南偏南約400公里，即在北緯19.1度，東經115.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早（17日）可能出現淹浸。

本港地區今日（16日）天氣預測：吹清勁至強風程度東北風，風勢逐漸增強。海有大浪及湧浪。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較為頻密。

【06:00更新】天文台於上午5時40分發出三號強風信號， 預料本港平均風速每小時41至62公里。三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。隨後是否需要改發更高信號，需視乎熱帶風暴泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離。

上午6時，熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約450公里，即在北緯18.9度，東經116.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。（天文台）