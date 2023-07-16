消費券2023第二期｜各大商場超市消費獎賞優惠一文睇 (10:36)

2023年電子消費券第二期今（16日）起發放。不同超市商場紛紛推出以電子消費券購物的奬賞，本文綜合各式消費優惠，供讀者參考。［7月16日再派消費券 現有登記人將獲發2000元］
● 百佳︰門市買滿$300送$100現金優惠券
● 7-Eleven︰買$300現金券送$30現金券
● 萬寧：電子消費滿$298減$28
● 惠康：現金券買$1000送$50
● 麥當勞：麥當勞App推七大優惠
● 蘇寧：門市優惠低至三六折 網店優惠低至三八折
● Trip.com：「7.16消費券狂賞」 台北來回機票買一送一
● HomeSquare：逾八萬件家具電器低至$1、$100、一折發售
● 北角匯：購物滿$3000送3000商場現金券
● 中環街市：電子消費滿$100換$20購物現金券、餐飲現金券
● 又一城：會員電子消費換B.Duck Gummy限量版禮品、購物禮券
● MegaBox：回贈商戶折扣券高達$1600
● 將軍澳中心：三大掃貨優惠 賺取贈券回贈高達$2350
● 沙田新城市廣場：電子消費$2000送$600電子禮券
● 華懋7大商場：電子消費滿$250送$50購物餐飲現金券
● 恒基7大商場：會員每日可賺高達$1950電子禮券
● 荷里活廣場：電子消費$1200有機會換領$250商戶優惠券
註：資料以主辦方公布為準
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