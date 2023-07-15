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美長島連環殺人懸案時隔逾10年終偵破　警憑薄餅DNA鎖定建築師涉殺3妓女 (16:57)

美國紐約長島吉爾戈海灘（Gilgo Beach）2010至2011年間，先後發現11具屍體，因長年未能鎖定疑兇成為當地著名懸案。案件近日出現有突破性進展，警方憑着遺留在薄餅餅皮上的DNA鎖定疑兇，周四（13日）拘捕一名男子，涉嫌殺害其中3名女子，亦疑是第四名女死者的主要疑犯，目前共被控6項謀殺罪，疑兇不認罪。

4受害者均為性工作者

被捕的59歲男疑兇海爾曼（Rex Heuermann）是一名建築師，居於吉爾戈海灘附近一個小鎮，他周四晚上於紐約曼哈頓被捕，被控3項一級謀殺罪及3項二級謀殺罪，不准保釋。

檢察官表示，目前確定海爾曼殺害的女性均為20多歲的妓女，屍體被發現的位置接近，並以類似方式用皮帶或膠帶捆綁，其中3名受害者由粗麻布物料包裹着。當年吉爾戈海灘共發現11具屍體，包括9名女子、1名男子及1名女童，惟檢察官表示，暫時未有證據顯示11具屍體均全部有關連。

姦殺後用死者手機致電其家人

法庭文件指出，海爾曼擁有92支槍械的許可證，常於其妻子和孩子出城時犯案。他更曾於殺害一名女子後，利用受害人手機致電其家人，告知已將女子「先姦後殺」。檢察官形容海爾曼是「惡魔」。

薄餅DNA與案發地毛髮脗合鎖定疑兇

法庭文件顯示，調查人員2022年起成立小組，重新全面檢視該案證據，發現海爾曼名下的雪佛蘭汽車，與一輛曾在一名女死者寓所家外出現的車輛相似，亦查出海爾曼每次都用即棄手機與受害者聯絡。調查人員之後撿拾了海爾曼丟棄的薄餅，從吃剩的餅皮提取DNA樣本，確認與包裹屍體的麻布袋上的一條毛髮脗合，成功鎖定海爾曼為疑兇。

吉爾戈海灘連環殺人案成為小說及電影的題材，包括Netflix推出的改編劇集《失蹤的女孩：長島連續殺人事件》（Lost Girls）。

（CBS/法新社/路透社/紐約時報）

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