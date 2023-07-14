無糖可樂含「可能致癌」阿斯巴甜　普通可樂高糖　營養師建議健康凍飲選擇 (17:50)

炎炎夏日，飲罐汽水感覺冰爽，為免增磅也可選無糖可樂。不過，世界衛生組織（WHO）已將代糖阿斯巴甜（Aspartame）歸入「可能對人類致癌」之列，這種代糖常見於無糖飲料，例如可樂，但留意轉飲普通可樂也不代表健康，一罐含糖量可達35克，佔世衛建議攝取量70%。想選凍飲解暑，營養師也有茶飲建議。