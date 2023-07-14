無糖可樂含「可能致癌」阿斯巴甜　普通可樂高糖　營養師建議健康凍飲選擇 (17:50)

炎炎夏日，飲罐汽水感覺冰爽，為免增磅也可選無糖可樂。不過，世界衛生組織（WHO）已將代糖阿斯巴甜（Aspartame）歸入「可能對人類致癌」之列，這種代糖常見於無糖飲料，例如可樂，但留意轉飲普通可樂也不代表健康，一罐含糖量可達35克，佔世衛建議攝取量70%。想選凍飲解暑，營養師也有茶飲建議。
阿斯巴甜雖被列入「可能對人類致癌」（possibly carcinogenic to humans），但世衛指出每日允許攝入量是每公斤體重40毫克，以60至70公斤成年人為例，每天飲用9至14罐以上代糖飲品才會超標。至於普通可樂，據其營養標籤，每100毫升含10.6克糖，一罐330毫升即含35克糖，佔世衛建議每日游離糖攝取量少於50克的七成（以每日攝取2000卡路里成年人計算）。
香港都會大學李嘉誠專業進修學院課程總監、英國註冊營養師黃蘊芝（Winnie）接受明報電子平台組訪問時表示，可樂最好不要飲，健康凍飲可選：
．凍檸茶（走甜）、凍檸水（走甜）
．凍茶，例如烏龍、綠茶、麥茶
．香茅水 / 薄荷水
知多啲：阿斯巴甜即甜味劑（951）
阿斯巴甜又稱為天冬酰胺，在產品的成分上可能以「食物添加劑國際編碼系統編號」顯示，而阿斯巴甜是甜味劑（951）。相關熱點：一文了解阿斯巴甜