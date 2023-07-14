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日本每年逾千人中暑亡　政府提出減半目標 (16:34)

世界各地近日錄得高溫，日本也不例外，部分地點如大阪未來一周最高氣溫35°C，而近5年，日本死於中暑的人數幾乎每年都超過1000人。為防備未來可能出現的災害級酷暑，日本今年4月通過《氣候變化適應法》修正案，政府內閣5月敲定執行計劃，提出到2030年實現年死亡人數減半的目標，並將會加強對策，包括敦促市町村在指定地方安裝冷氣設備，以用作避暑設施等。

據日本環境省等統計，2018年起日本中暑死亡人數一直大幅超過1000人，僅2021年除外。中暑送院人數也趨增，2022年多達約7萬人。氣象廳和環境省從2021年開始在全國發布「中暑警戒警報」，在中暑風險上升時提醒人注意，惟仍出現室內沒有使用冷氣而死亡的案例。

政府以2018年至2022年的平均年死亡人數1295人作為基準，設定到2030年實現死亡人數減半的目標。除支援學校、體育場館安裝空調外，還寫明政府相關部門將實施「強化預防中暑活動」等。

日本政府又要求市町村建設避暑設施，並把相關福利團體指定為中暑對策普及團體，加強對包括老年人在內的「中暑弱勢群體」的照顧等。

氣象廳稱，受全球變暖加上厄爾尼諾現象影響，地球整體氣溫持續較高。今夏日本的氣溫預計與往年持平或更高，還有預報稱太平洋高壓增強的8月將尤為炎熱，需要嚴防中暑。

（共同社）

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