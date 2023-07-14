暑假好去處一文睇：迪士尼100周年裝置、MegaBox LEGO世界之旅、海濱長廊互動遊樂區 (10:02)

今個暑假，各大商場、海濱長廊主題區推出不同主題活動，有迪士尼100周年裝置、機器人力克六角互動遊樂區、海濱藝術裝置，亦有需付費的人氣沉浸式體驗空間teamLab，各適其適，讓大人和小朋友打卡影相玩個夠。