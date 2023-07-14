暑假好去處一文睇：迪士尼100周年裝置、MegaBox LEGO世界之旅、海濱長廊互動遊樂區 (10:02)

今個暑假，各大商場、海濱長廊主題區推出不同主題活動，有迪士尼100周年裝置、機器人力克六角互動遊樂區、海濱藝術裝置，亦有需付費的人氣沉浸式體驗空間teamLab，各適其適，讓大人和小朋友打卡影相玩個夠。
暑假好去處
⬤ 北角匯「夏日Chill Chill市集」+萌Q小熊貓插畫展
⬤ 淺水灣the pulse「FIND YOUR SUMMER GROOVE 2023」
⬤ 堅尼地城卑路乍灣海濱長廊：機器人力克六角互動遊樂區 結合互動科技動力與速度
⬤ 炮台山東岸公園主題區：六角無限鏡室藝術裝置 多角度反射維港景觀 沉浸式感官體驗
⬤ 九龍灣MegaBox LEGO世界奇幻之旅@ 睇荷蘭花田、極地冰原企鵝
⬤ MegaBox「teamLab共創！未來園」沉浸藝術展【短片】
⬤ 海港城及LCX Disney 100主題裝置八大打卡位 逾30迪士尼角色齊集現身
⬤ 尖沙嘴iSQUARE「長崎喵Meow Summer」 6米高「長崎喵」首次登陸香港 玩轉3大長崎縣打卡景點
⬤ The ONE小王子80周年「藝遊宇宙」互動展覽 5大劇場式主題展
⬤ 元朗YOHO MALL Teletubbies夏日尋寶寶 「天線得得B」大玩捉迷藏[短片]
⬤ 東薈城名店倉 x MetaGaia「夏日探索Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」
⬤ 將軍澳中心「仲夏『蟹』逅」 首度展出13款世界各地特色陸蟹及寄居蟹
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