捲性醜聞主播愛德華茲效力BBC近40年　年薪逾400萬港元　長年受抑鬱困擾 (16:03)

英國廣播公司（BBC）著名主播愛德華茲（Huw Edwards）被指涉向未成年人購買色情照，警方最新表示無證據顯示愛德華茲犯法，未有進一步行動。61歲愛德華茲效力BBC近40年，曾報道英女王伊利沙伯二世死訊、王室婚禮等重要時刻。他透露受抑鬱困擾多年，在捲入性醜聞之際更因陷嚴重精神健康問題留院。相關報道：BBC名主播愛德華茲捲性醜聞 妻稱精神問題正留院 警：無犯法證據
愛德華茲背景：
●家庭——與任電視製作人的妻子Vicky Flind育有5名子女。
●實習生時期——1984年加入BBC擔任實習生，負責威爾斯政治報道，兩年後成為威爾斯議會記者，並於90年代初擔任BBC西敏宮首席政治記者。
●新聞主播時期——1999年擔任英國收視率最高之一新聞節目「BBC六點新聞」（Six O'Clock News）主要主持之一，4年後轉到王牌節目「BBC十點新聞」（News at Ten）任主播。
●報道英女王駕崩獲讚專業——去年9月英女王駕崩，愛德華茲報道死訊時的態度獲觀眾讚專業。
●成為BBC最高年薪主播——愛德華茲年薪達43.5萬英鎊（約443萬港元），據報是BBC最高年薪主播。
●受抑鬱困擾影響工作——愛德華茲2021年接受訪問時表示，自己與心理健康問題搏鬥20年，長年受抑鬱重創，令他無法享受其主播工作。