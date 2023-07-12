熱門人選皮塔首相得票未足　涉違選舉法面臨DQ　泰國恐再陷政治僵局 (17:15)

前進黨和前首相他信幼女佩通坦所屬的為泰黨，在5月大選告捷，分別拿下151席和141席。前進黨已組建8黨聯盟，在眾議院的500席中佔312席，但因參議院250席全數是軍方委任，不屬意反對派人選，皮塔恐難取得當選首相所需的376票。若未能選出新首相，泰國或陷入政治僵局，甚至引起皮塔的支持者不滿或抗議。

另一邊廂，泰國選舉委員會周三（12日）將皮塔被指持有媒體公司iTV的股份、涉嫌違反選舉法一事，提請憲法法院進一步處理。若法院裁定指控成立，皮塔可能會被禁止參政，甚至面臨入獄10年。

前進黨秘書長Chaithawat Tulathon表示，皮塔作為反對派唯一一名首相候選人，仍會繼續獲提名出任首相。泰國瑪希敦大學（Mahidol University）學者Punchada Sirivunnabood認為，可能會有議員因皮塔面臨被DQ一事，要求押後明天的投票。

皮塔周二（11日）在社交平台發布短片稱，人民已在選舉中以選票表達期望泰國改變的意願，選出前進黨為國會第一大黨；即使國會議員們不認同改革派的政治理念，也應該回應人民的聲音，支持一個多數派政府，讓泰國重回民主政治正軌。

（法新社/彭博社/衛報）