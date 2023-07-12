游水前後護髮貼士　髮型師：下水前沖頭可塗護髮素、游水後梳理打結頭髮溫水洗 (09:07)

下水前護髮貼士

‧下水前，先在頭髮抹上護髮素，或將防曬護髮噴霧均勻噴在頭髮上，再用水沖洗，有助髮絲形成保護膜，減少池水化學物質和太陽光紫外線的傷害。留意不要塗抹太多，因為頭髪上太多殘餘物質可能會影響泳池或海水的水質。

‧戴泳帽有助避免頭髮直接接觸池水或海水。市面上的泳帽多數以類似泳衣質地的氨綸（spandex，又稱彈性纖維），或以橡膠製造，留意橡膠泳帽較能避免頭髮直接接觸池水或海水。

游水後洗頭護髮步驟

1. 先用手或防打結的梳子，把頭髮完全梳理整齊。

2. 用溫水把頭髮沖洗乾淨。

3. 使用深層清潔洗頭水，徹底把頭髮多餘雜質沖洗乾淨。

4. 頭髮用毛巾抹乾至不滴水狀態。

5. 塗抹護髮素或者滋潤頭髮的髮膜，最好在頭髮上停留5分鐘。若時間不夠，亦可使用免沖水護髮素或髮膜，同樣有即時修護效果。使用時留意，並非所有護髮素或髮膜都適合塗抹頭皮，使用前應先細閱產品說明。

6. 最後用溫水徹底沖乾淨頭髮。

頭髮護理 實用資訊：

頭髮易油易塌怎麼辦？髮型師解說頭髮護理 洗頭、擦頭、吹髮、梳頭九注意

乾洗髮噴霧、吸油蜜粉急救「黐立立」頭髮？髮型師提醒：每日用一兩次已夠、用後須洗頭

簡易「髮」術 油頭枯草變瀑布

梳頭帶油脂到髮尾 頭髮更有光澤

沖洗式髮膜選購使用注意

髮型髮色×臉形膚色 配搭攻略

簡易工具 自己動手無難度 在家理髮 修髮尾剪瀏海

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom