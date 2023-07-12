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游水前後護髮貼士　髮型師：下水前沖頭可塗護髮素、游水後梳理打結頭髮溫水洗 (09:07)

夏天消暑去泳池或海灘游水，頭髮容易變得乾枯，如何護理髮絲？髮型師Sampras To接受明報電子平台組訪問，教大家游水前後的護髮貼士，除了戴泳帽，下水前可用護髮素或防曬護髮噴霧，幫助髮絲形成保護膜；游水後頭髮較易打結，洗頭前宜先梳理好髮絲。

下水前護髮貼士

‧下水前，先在頭髮抹上護髮素，或將防曬護髮噴霧均勻噴在頭髮上，再用水沖洗，有助髮絲形成保護膜，減少池水化學物質和太陽光紫外線的傷害。留意不要塗抹太多，因為頭髪上太多殘餘物質可能會影響泳池或海水的水質。

‧戴泳帽有助避免頭髮直接接觸池水或海水。市面上的泳帽多數以類似泳衣質地的氨綸（spandex，又稱彈性纖維），或以橡膠製造，留意橡膠泳帽較能避免頭髮直接接觸池水或海水。

游水後洗頭護髮步驟

1. 先用手或防打結的梳子，把頭髮完全梳理整齊。

2. 用溫水把頭髮沖洗乾淨。

3. 使用深層清潔洗頭水，徹底把頭髮多餘雜質沖洗乾淨。

4. 頭髮用毛巾抹乾至不滴水狀態。

5. 塗抹護髮素或者滋潤頭髮的髮膜，最好在頭髮上停留5分鐘。若時間不夠，亦可使用免沖水護髮素或髮膜，同樣有即時修護效果。使用時留意，並非所有護髮素或髮膜都適合塗抹頭皮，使用前應先細閱產品說明。

6. 最後用溫水徹底沖乾淨頭髮。

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