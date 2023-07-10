「夏吃薑」散寒祛濕止瀉　中醫：薑宜早上吃　更年期女性、濕熱便秘不宜【附薑茶食譜】 (10:27)

所謂吃薑，唐麗雯稱不一定要把薑吃進肚，喝薑茶、薑湯、薑絲炒餸也算是吃薑。由於早上升發陽氣，所以薑適宜在早上吃，可減輕身體濕氣重和疲倦的感覺；晚上身體應平靜入睡，故不宜在晚上吃薑。她提醒，陰虛（45至55歲更年期女性、容易潮熱出汗、睡眠差）、濕熱（容易便秘、生瘡、咳、早上有黃痰）的人不宜吃薑。以下提供生薑蜜糖水、薑棗茶兩個茶飲製法，大家可作參考。

生薑蜜糖水（一人分量）

材料：生薑3片、蜜糖適量、暖水一杯

製法：生薑去皮切片，用蜜糖浸泡一晚。翌日早上取3片生薑，沖一杯暖水，即可飲用。（小貼士：生薑熱氣，加蜜糖滋潤中和。）

薑棗茶（一人分量）

材料：生薑3片、紅棗（去核）5粒、紅糖1茶匙、水適量

製法：薑片去皮切絲，加紅棗、紅糖、水，煮滾當茶飲。

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