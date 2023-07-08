美研究揭自來水或含有毒化合物PFAS　水務署：香港食水PFAS量非常低 (13:51)

美國地質勘探局（USGS）早前化驗來自全美逾700個地點的自來水樣本，發現四成半含有毒化合物PFAS，即「全氟/多氟烷基物質」（per-/polyfluoroalkyl substances）。香港水務署回覆明報電子平台組記者查詢表示，根據以往監測結果，在香港食水中，PFAS及同屬PFAS的化合物PFOA和PFOS均處於非常低水平，遠低於國家及國際的規定。水務署亦會繼續監測本港原水及食水中的PFAS。【美地質勘探局研究：近半自來水樣本含有毒化合物PFAS】
水務署稱，水樣本中發現微量PFAS並不罕見，其中全氟辛酸（PFOA）和全氟辛烷磺酸 （PFOS）是PFAS類中使用最廣泛的兩種物質。水務署自2021年已把PFAS相關參數納入觀察名單，一直有抽取原水及食水樣本監測總量PFAS、20種PFAS總和、PFOA及PFOS水平，以往結果顯示均低於其可檢測水平（PFOS及PFOA少於20納克／公升，20種PFAS總和少於50納克／公升）。
綜合國家生活飲用水衛生標準、英國和歐盟標準等，食水中20種PFAS總和的指導值為少於100納克／公升；PFOA介乎少於80至100納克／公升；PFOS介乎少於40至100納克／公升。