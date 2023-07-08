濕疹‧短片｜濕熱天氣易誘發濕疹　中醫：戒吃牛蝦筍、靈芝雲芝焗水煲湯紓緩【附止痕穴位及湯水】 (11:22)

靈芝雲芝功效

靈芝和雲芝屬補益藥材，味甘，有抗敏感及調節免疫系統的作用，有助減少濕疹發作的情況，注意有痛風症的人不宜食。用靈芝或雲芝煲湯或焗水飲，靈芝一般用以煲湯，紋路較緊密的靈芝功效較佳，購買時可留意；雲芝較出味，抗敏而且有止咳平喘之效，可以焗水飲或煲湯。

雲芝焗水製法

雲芝15克，洗淨撕成片狀放入保溫杯，加熱水焗，即可飲用。

湯水食譜：土茯苓五指毛桃雲芝湯

【功效】土茯苓性淡、平，味甘，歸肝、胃經，能清熱解毒、祛濕利關節。湯水有解毒除濕、通利關節的作用。此湯適合潮濕天氣引發濕疹的人飲用。

【材料】土茯苓10克、五指毛桃50克、雲芝60克、石斛15克、水適量

【製法】所有材料加水煲1.5小時，即成。

止痕穴位：曲池穴

【位置】肘橫紋外側端，屈曲手肘時以橫紋末端對肘尖的中間點

【功效】疏邪熱，祛風濕，利關節，調氣血，幫助改善皮膚病

【按法】用手指以適當的力度按壓，10次為一組，皮膚痕癢時可按

皮膚痕癢 實用資訊：

曲池穴紓緩皮膚過敏【短片】

金盞花消炎抗菌清心火 外用或沖水飲紓緩皮膚敏感痕癢【附金盞花茶飲製法】

湯水食譜：蓮藕黑豆土茯苓湯 解毒利濕、平補脾胃｜中醫湯水食譜

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