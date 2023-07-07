小暑．二十四節氣｜小暑出汗多宜護心　中醫︰飲食斂汗護心減困倦【附護心茶飲】 (12:46)

小暑節氣雖仍未到最熱，但華南潮濕悶熱容易病。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑提醒，小暑避免大量食寒涼食物，戶外活動出汗多，要注意補水，因大量出汗會「亡陽」，即陽氣隨汗外泄，令人心血虛、肢體困倦、氣虛夾濕。他教路，心主神明，要避免汗多疲倦可從飲食護心，如進食車厘子、士多啤梨和杞子等紅色食物，以下提供兩個茶飲有助護心。
護心兩茶飲
●糯稻根斂汗茶
【材料】糯稻根1兩、杞子10粒、南棗3粒、水5碗、黃糖少許
【功效】糯稻根補氣斂汗，止汗從而護心。
【製法】將全部材料放在煲內，開火煲滾後，以中火煮30分鐘，去渣後加入少許黃糖調味便可飲用。
【飲用注意】糯稻根茶老少咸宜。
●北芪高麗參茶
【材料】北芪3至5片、高麗參3片、水1.5杯、黃糖少許
【功效】可補氣強心護心。
【製法】北芪、高麗參（可放入茶袋）加水焗30分鐘，加少許黃糖調味即成。1份材料可飲用2至3次，不飲用時需拿起材料或茶袋，再飲時才加水焗10分鐘。
【飲用注意】適合體質虛弱人士，如夏天易暈、手腳冰冷、手軟腳軟、常出汗、易受涼感冒、易腹瀉。若容易上火和喉嚨痛、患高血壓或嚴重糖尿病不宜飲用，宜諮詢註冊中醫。
註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。
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