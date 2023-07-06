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抑鬱症｜抑鬱症有得醫　認識抑鬱症診斷標準　拆解坊間謬誤【附求助熱線】 (10:15)

歌后李玟輕生與世長辭，其家人透露李玟數年前患上抑鬱症，長時間與病魔抗爭。據本港衛生署2020至2022年度人口健康調查報告書，1.2%的15歲或以上人士表示經醫生診斷患上抑鬱症 ，女性比例（1.7%）高於男性（0.8%），而55至64歲的人患病率最高（1.7%）。

抑鬱症診斷標準

醫管局智友站網頁引用美國精神科學會《診斷及統計手冊》，指出抑鬱症的診斷標準如下。

曾經兩星期差不多大部分時間出現五項或以上的徵狀（必須包括1或2）：

1.幾乎對所有活動失去興趣

2.幾乎每天都感到情緒憂鬱

3.食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4.幾乎每天都失眠或嗜睡

5.行動或說話比平時遲滯或激動

6.幾乎每天都感到疲累或失去動力

7.專注力、思考力或決斷力減退

8.幾乎每天都覺得自我價值低或有過分的罪疚感

9.反覆想到死亡、重複出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

以上徵狀對日常生活造成重大困擾，或對工作、學業、社交或家庭關係等形成重大負面影響。

拆解坊間抑鬱症謬誤

衛生防護中心就抑鬱症拆解坊間謬誤，助公眾認識抑鬱症，部分內容整理如下。

謬誤一：只有婦女才會患上抑鬱症。

事實：有報告指出患上抑鬱症的女性比男性多。不過，男性患者可能受到傳統文化觀念影響而沒有主動求助，抑鬱症對男士的影響不容忽視。事實上，與其他人討論抑鬱症及求助並非懦弱的表現，反而是處理情緒問題的重要一步。

謬誤二：抑鬱症不會影響兒童或青少年。

事實：兒童及青少年未必像成年人那樣懂得表達自己的感受，所以家長和監護人必須時常留意他們的情緒和行為變化。如有疑問，應向學校老師、社工或醫護專業人員諮詢。應鼓勵兒童及青少年向他們信任的人傾訴自己的感受。

謬誤三：嚴重的抑鬱症才需要向專業人士求助。

事實：持續的抑鬱會影響患者的社交及工作能力。嚴重抑鬱患者可能會傷害自己及甚至自殺。如果懷疑自己可能患上抑鬱症，應該盡快與你信任的人傾談及尋求專業人士協助，例如家庭醫生。他們擁有評估及跟進抑鬱症患者的專業資歷，能協助病人正面解決問題，及在有需要時，作出適當的專科醫生轉介。

謬誤四：抑鬱症無法根治。

事實：抑鬱症是可以治理的。世界衛生組織報告指出，藥物和心理治療的治理組合對六至八成的抑鬱症患者有正面幫助。然而要明白，治療抑鬱症需要時間，可能需要幾個月身心狀況才恢復過來。

求助熱線

衛生防護中心建議，要預防情緒低落，陷入失控，最佳方法是及早認知初期的抑鬱症症狀，加以提防。在有需要時，盡早尋求協助。

熱線（錄音資訊或專人輔導）

社會福利署熱線：2343 2255

醫院管理局24小時精神科熱線：2466 7350

香港心理衛生會熱線：2528 0196

撒瑪利亞會24小時熱線：2896 0000

香港撒瑪利亞防止自殺會24小時熱線：2389 2222

生命熱線（24小時熱線）：2382 0000

利民會即時通（24小時熱線）：3512 2626

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