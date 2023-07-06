暑假好去處｜5大夢想職業體驗館@荃新天地　小朋友穿太空衣探險、學整日式便當【短片】 (18:44)

捐$20可影韓式證件相

另外，參加者即場捐款$20予協康會，即可獲贈「夢想職員證」，於韓式影樓場景前拍攝及製作精美的即影即有職員證件。所得捐款協康會將用作幫助不同能力的兒童及青年，支援有需要的家庭。

KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館@荃新天地

日期：2023年7月15日至8月20日

時間：下午1時至9時

地點：荃新天地2期中庭

對象：4歲至12歲兒童

詳情可參閱活動網站

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