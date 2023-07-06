暑假好去處｜5大夢想職業體驗館@荃新天地　小朋友穿太空衣探險、學整日式便當【短片】 (18:44)

荃灣荃新天地將於7月15日起舉辦「KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館」主題活動。S⁺ REWARDS會員可憑點數於S⁺ REWARDS APP換取「工作體驗證」（見圖8），讓孩子穿上太空衣、日式便當師傅等服裝，搖身一變成為「星際探險家」、「日式便當達人」、「植物科學家」、「雪糕研發師」、「偶像練習生」，透過不同的職場體驗提升自信和學習新技能，發掘自己的未來發展方向。[活動詳情及參加方法]
捐$20可影韓式證件相
另外，參加者即場捐款$20予協康會，即可獲贈「夢想職員證」，於韓式影樓場景前拍攝及製作精美的即影即有職員證件。所得捐款協康會將用作幫助不同能力的兒童及青年，支援有需要的家庭。
KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館@荃新天地
日期：2023年7月15日至8月20日
時間：下午1時至9時
地點：荃新天地2期中庭
對象：4歲至12歲兒童
詳情可參閱活動網站
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