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通菜｜食通菜易抽筋？營養師解迷思：一般食用分量無影響【附洗通菜＋烹調貼士】 (11:26)

通菜俗稱「抽筋菜」，吃完通菜會否較易引致抽筋？香港都會大學李嘉誠專業進修學院課程總監、註冊營養師黃蘊芝接受明報電子平台組訪問，表示吃通菜引發抽筋沒有科學證實，此說法可能源於通菜含草酸，進食後或會影響身體中的鈣質，但一般食用分量不會對身體造成影響。她講解通菜營養、烹煮、進食及存放注意事項。

通菜營養

營養及好處：通菜含纖維、豐富鉀質、維他命C、鈣質、鐵質、胡蘿蔔素等，有助預防便秘、控制血壓和去水腫、提升免疫力及保持皮膚彈性，胡蘿蔔素在身體會轉化成維他命A，幫助抗氧化及護眼。

通菜進食、清洗、烹煮注意

‧ 通菜一般適合所有人食用，惟應留意煮法，部分煮法如馬拉盞、椒絲腐乳通菜或含高鈉，相對不健康。

‧ 進食通菜宜參考每日食約1.5碗蔬菜的分量，建議進食不同類型蔬菜，以攝取不同營養。

‧ 通菜宜先原棵浸洗半小時，可加入少許鹽以去除菜蟲，再用流動清水沖洗，洗完再依個人喜好切菜。

‧ 炒通菜時應少油快炒，因通菜所含的維他命C為水溶性營養素，快炒有助保留更多水溶性營養素。

‧ 通菜莖部較粗或較難入味，留意調味時容易「重手」加多了調味料。

‧ 炒通菜容易變黑，可以在炒完菜上碟前加少許檸檬汁，有助預防變黑；炒菜時亦可先炒莖部，後加菜葉炒，減低變黑的可能性。

通菜存放注意

‧ 存放：宜預好分量，即買即食。若有剩餘通菜，可以先瀝乾水，用保鮮袋放好，再放入雪櫃，並盡快食用。

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苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 蔬菜統營處教刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套 蔬菜統營處教瓜果怎處理

紅菜頭揀堅硬葉嫩　西芹選青綠有明顯槽紋　蔬菜統營處教揀蔬菜怎存放

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