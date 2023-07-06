好去處｜大館「霓續」展覽重現已拆霓虹燈招牌　工作坊兩代重遊香港霓虹年代 (08:42)

大館全新展覽「霓續」由即日起至9月3日舉行，通過標誌性的霓虹故事，展示香港獨特而鮮明的視覺文化形象。展覽橫跨大館兩個不同的空間，從01座複式展室開始，市民可以欣賞到超過20個霓虹燈招牌；當中不少已拆除的霓虹招牌如「東方表行」、「大同老餅家」等更是由霓虹交滙團隊保育下來，重新安裝後首次向公眾展示，與融合不同世代的全新作品一同展出。