好去處｜大館「霓續」展覽重現已拆霓虹燈招牌　工作坊兩代重遊香港霓虹年代 (08:42)

大館全新展覽「霓續」由即日起至9月3日舉行，通過標誌性的霓虹故事，展示香港獨特而鮮明的視覺文化形象。展覽橫跨大館兩個不同的空間，從01座複式展室開始，市民可以欣賞到超過20個霓虹燈招牌；當中不少已拆除的霓虹招牌如「東方表行」、「大同老餅家」等更是由霓虹交滙團隊保育下來，重新安裝後首次向公眾展示，與融合不同世代的全新作品一同展出。
大館洗衣場石階延續霓虹燈之旅，這裏變身成一幕繁華的街景，由另外5個地道的舊有霓虹招牌化成璀璨燈火，讓觀眾如同重返上世紀八九十年代的灣仔、尖沙嘴和銅鑼灣，站於舊時九龍及香港島高樓林立的街角風景當中。
從7月11日開始，大館亦將舉辦一系列公共活動，包括工作坊、講座、放映及導賞團等，讓參觀展覽的市民可深入了解香港霓虹燈行業的獨特文化遺產。活動詳情可留意大館facebook公布。
「霓續」＠大館
日期：即日至9月3日
時間：中午12時至晚上8時
地點：大館01座複式展室、洗衣場石階
費用：免費
「螢聚微城」工作坊
日期：7月11日至8月27日（逢周日、周二）
時間：下午2時（廣東話）、下午4時（英語）
地點：大館01座地下二層創意工作室
費用：180元（包括一位成人和一位兒童體驗一個工作坊場次）
內容：「螢聚微城」啟發自「霓續」展覽的社區合作裝置藝術。工作坊旨望家庭成員共融創作。歡迎六歲或以上的小朋友與祖父母或家長二人一組參與，重遊香港的霓虹年代！報名詳情：qrs.ly/u3eyx9i