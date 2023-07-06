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MIRROR盧瀚霆生日　7月7日免費搭Anson Lo主題觀光城巴、天星小輪往返尖沙嘴至中環 (16:01)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）周五（7月7日）28歲生日，一班「神徒」（粉絲暱稱）舉行連串活動為偶像慶生，包括請市民免費乘搭盧瀚霆生日主題廣告開篷巴士、免費乘搭天星小輪往返尖沙嘴至中環，以及派發免費雪糕。

城巴人力車觀光巴士H1、H2免費乘車日

城巴聯同盧瀚霆國際後援會舉辦人力車觀光巴士免費乘車日，兩輛特色開篷巴士將換上MIRROR成員盧瀚霆生日主題廣告，市民可於7月7日免費乘搭H1及H2號線的指定班次。

‧H1號線由中環（天星碼頭）開出班次

下午2時、下午3時、下午5時、下午6時

‧H1號線由尖沙嘴（漢口道）開出班次

下午3時半、下午4時半

‧H2號線由尖沙嘴（漢口道）開出班次

下午6時半、下午7時半

更多詳情請瀏覽城巴網站：www.citybus.com.hk

天星小輪（尖沙嘴往返中環）免費乘船日

市民當日可免費乘搭天星小輪往返尖沙嘴至中環。除了免費搭船之外，即日起至7月9日期間，尖沙嘴天星碼頭、中環7號碼頭、船內同樓梯等地方都設有打卡位。

Happy Free Ice-Cream Day 免費派士多啤梨味雪糕

市民當日中午12時至下午8時期間，前往尖沙嘴天星碼頭地下KP-24號舖的阿波羅雪糕店，即可免費享用士多啤梨味雪糕。

時間：中午12時至晚上8時（晚上7時後按排隊人數適時截龍）

地點：尖沙嘴天星碼頭地下KP-24號舖的阿波羅雪糕店

註：活動如有更改，以主辦單位公布為準

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

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