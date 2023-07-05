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世界氣象組織：厄爾尼諾現象相隔7年重現　料全球氣溫飈升、引發更多極端高溫 (14:12)

聯合國世界氣象組織（WMO）周二（4日）宣布，根據海洋和大氣觀測顯示，熱帶太平洋地區7年來首次出現形成厄爾尼諾現象（El Nino）的條件。厄爾尼諾現象自2016年以來再臨，WMO預料會引發全球氣溫飈升及極端天氣更頻繁出現。相關報道：7月3日成全球最熱一天 全球平均17.01°C

WMO預測，厄爾尼諾現象在今年下半年持續的可能性達90%，預料強度至少達中等。WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說，厄爾尼諾現象的出現很可能打破高溫紀錄，世界各地也可能引發更多極端高溫。他敦促各地政府提前準備，以減低厄爾尼諾現象對健康、生態系統和經濟的影響。

據WMO網站顯示，厄爾尼諾現象平均每兩年至7年發生一次，通常持續9至12個月。該現象與熱帶太平洋中部和東部的海平面變暖有關，通常會造成南美洲南部、美國南部、非洲及中亞部分地區降雨增加；相反，澳洲、印尼、南亞部分地區、中美洲和南美洲北部則會出現嚴重干旱。而在北半球夏季，厄爾尼諾現象帶來的暖水可能加劇太平洋中部或東部的風暴，同時可能阻礙大西洋盆地的颶風形成。

WMO指出，受厄爾尼諾現象影響，2016年是歷來最熱的一年。由於該現象對全球氣溫的影響通常在其形成的第二年展現出來，故預料氣溫影響可能在2024年最為明顯。

（聯合國世界氣象組織）

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