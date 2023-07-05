太空館兒童暑期活動即日起報名　夏夜西貢觀星、學用天文望遠鏡【附報名連結】 (17:09)

香港太空館將於暑假舉行多個親子及兒童天文活動，讓參加者認識大自然科學及天文知識，大部分活動即日起至7月17日可報名參加，報名人數若超額將抽籤分配，詳情如下：
1.鏡頭下的世界—從星星到微生物
日期：8月19日（周六）
時間：18:30-22:15
費用：每位$65＊
對象：6至15歲小童及其父母或監護人
地點：荃灣可觀自然教育中心暨天文館
名額：每節40人
詳情+網上報名：按此（即日至7月17日接受報名）
2.夏季星夜
日期：8月26日（周六）
時間：17:30-21:30
費用：每位$65*
對象：6至15歲小童及其父母或監護人
地點：西貢天文公園
名額：40人
詳情+網上報名：按此（7月10日至24日接受報名）
*博物館通行證持有人可享九折優惠，全日制學生、殘疾人士及60歲或以上人士半價優惠
3.望遠鏡使用手冊（共2場）
8月11日（周五）（10:30-12:30、15:00-17:00）
費用：每位$50（已包括學生半價優惠）
對象：9-12歲
地點：香港太空館活動室及天台
名額：每節30人
詳情+網上報名：按此（即日至17日接受報名）
4.太空生活指南（共2場）
8月15日（周二）（10:30-12:00）
8月17日（周四）（10:30-12:00）
費用：每位$37.5（已包括學生半價優惠）
對象：9-12歲
地點：香港太空館天象廳及演講廳
名額：每節60人
詳情+網上報名：按此（即日至17日接受報名）
5.認識星空（共2場）
8月22日（周二）（10:30-12:30）
8月24日（周四）（10:30-12:30）
費用：每位$50（已包括學生半價優惠）
對象：6-9歲
地點：香港太空館天象廳及演講廳
名額：每節60人
詳情+網上報名：按此（即日至17日接受報名）