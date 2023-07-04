美國獨立日傳統吃熱狗大賽　紀錄保持者10分鐘吞76隻熱狗 (18:55)

賽事源於1916年7月4日，美國4名移民於康尼島第一間Nathan's Famous熱狗攤比賽，靠較量誰吃最多熱狗，誰就最愛國。自1972年有記錄以來，每年美國獨立日該康尼島熱狗店都會舉行比賽，吸引逾4萬人到現場觀戰，網上直播有近200萬人觀看。主辦方會於大賽前舉辦4場預賽，每場表現優秀的男女選手方能出線。每名參賽者都可飲水、奶或其他飲品協助吞嚥，另外亦可加入調味料。

目前大賽紀錄保持者為Joey Chestnut，他於2021年進食76隻熱狗打破自己紀錄，他在最近16屆賽事中勝出15次，因此他亦被視為今屆大熱。女子組則由Miki Sudo於2020年進食48.5隻熱狗刷新紀錄。本屆大賽男女子組分別共16人及15人參賽，勝出者均可獲一萬美元（約7.8萬港元）奬金。

（Nathan's Famous官網／CNN）