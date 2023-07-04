日排福島核污水入海獲IAEA認同　核污水從何來？為何排海？一文了解當中爭議 (17:39)

⚫核污水從何來？

日本2011年311大地震引發海嘯，衝擊福島第一核電站，站內部分設施嚴重受損，亦造成停電，令冷卻系統停運，導致多個核反應堆中的爐心過熱熔毁，並曾發生氫氣爆炸，釀成核事故。

為讓核反應堆內熔化核燃料保持穩定，須持續注水冷卻，以防過熱。這些水和每日流進反應堆的地下水及雨水構成高輻射的核污水，當中含60多種放射性元素如「銫137」、「碳14」及「氚」。

⚫日本如何處理核污水？

運營福島第一核電站的東京電力公司以「多核素去除系統」（ALPS）處理核污水，將「氚」及「碳14」以外的62種放射性物質減少至合乎日本規定的水平。由於「氚」及「碳14」未能去除，東電會將經處理的水再稀釋至百分之一濃度。東電表示，核污水氚濃度最終會降至每公升約1500貝可（Bq），是世衛飲用水含氚標準的七分一。而碳14濃度會在經海水稀釋後進一步降低。

⚫為何將核污水排海，不繼續儲存？

東電一直將經過ALPS處理的污水存放在儲水缸內，截至今年6月，已累積逾130萬噸的核污水。根據東電資料，福島第一核電站廠區內共有1073座儲水缸，現時已逾九成爆滿；而且需騰出地方興建廢爐所需設備，故拍板決定將核污水排海。

⚫核污水排海爭議

東京大學大氣海洋研究所海洋學家乙坂重嘉擔心，氚可能會在魚類和海洋生物體內積聚，有關這些核素對海洋生態及環境的長遠影響，有需要進行確切評估。

中國、韓國及菲律賓等周邊國家和地區都反對核污水排海。對於日方稱中韓等地的核設施日常都會排放氚，並無發現氚有造成影響，中國駐日本大使館批評，日方將福島核污水含氚量與其他核電站正常排放冷卻水含氚量相提並論，是混淆概念，並指出福島核污水直接與核災中熔化的反應堆堆芯接觸，含有極毒的鈈、鎇等超鈾核素，國際上沒有排海先例，敦促日本撤銷排海決定。

英國樸茨茅夫大學環境科學家Jim Smith則認為，核污水排海對太平洋周邊國家造成的風險近乎零，反而把核污水繼續儲存在儲水缸內風險更大，一旦再次發生地震或颱風，可能會導致儲水缸泄漏。

⚫民間對核污水排海有何憂慮？對日本食材有何影響？

核污水排海，太平洋魚類及海洋生物將首當其衝。有福島漁民表示，核災令當地漁業重挫，經歷12年後漁業終於漸恢復，不過核污水一旦排入海，勢再重挫消費者對當地海產安全的信心。福島漁業聯盟敦促政府撤銷排海計劃，不要令業界的努力付諸流水。

本港環境及生態局長謝展寰早前表示，環境局等部門已作準備，當日方啟動排放污水，政府便可即時採取措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產進口，以及對其他有風險縣份水產進口實施嚴厲管制。

（東京電力公司網站／國際原子能機構網站）