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茄汁需否放入雪櫃？話你知宜冷藏醬料 (15:15)

茄汁開封後如何儲藏？卡夫亨氏（Kraft Heinz）上月底在Twitter一個帖文中發起投票，共收到1.3萬票，結果顯示逾六成人會放入雪櫃，近四成人置於廚櫃。而卡夫亨氏的建議則是放於雪櫃冷藏。據美國有線新聞網絡（CNN）報道，2017年曾有Twitter網民提出相同的問題，其時卡夫亨氏的回覆是茄汁本身的酸度令其耐儲存，而開封後放入雪櫃是為保存食品質素。

本港消委會曾教公眾有關醬料調味品保存的貼士，其中就茄汁產品指出番茄含天然酸性，加上茄汁已加入食醋，提升了酸度，若開封後可於兩星期內用完，則不一定要存放於雪櫃。

以下醬料則建議開封後冷藏：

豆豉麵豉醬開封後發酵速度加快，會改變味道或變色，建議冷藏以減慢發酵速度

蝦醬魚露等經過鹽漬及發酵而成的調味品，雖然鹽含量高，但在炎熱潮濕環境，加上通常不能短時間內用完，因此製造商大多建議開封後冷藏，以防變壞或發霉

蠔油叉燒醬，若不能於短時間內用畢，建議開封後冷藏

●含有香辛料（辣椒醬辣椒油XO醬咖喱醬）、花生（沙茶醬）、蛋（蛋黃醬）、奶（沙律醬）或蔬果成分（果醬）的調味品，因本身成分容易變壞，加上霉菌在水分較低的食品中仍能生長，建議開封後存放於雪櫃

（CNN/香港消委會）

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