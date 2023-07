茄汁需否放入雪櫃？話你知宜冷藏醬料 (15:15)

本港消委會曾教公眾有關醬料調味品保存的貼士,其中就茄汁產品指出番茄含天然酸性,加上茄汁已加入食醋,提升了酸度,若開封後可於兩星期內用完,則不一定要存放於雪櫃。

●豆豉、麵豉醬開封後發酵速度加快,會改變味道或變色,建議冷藏以減慢發酵速度

●蝦醬、魚露等經過鹽漬及發酵而成的調味品,雖然鹽含量高,但在炎熱潮濕環境,加上通常不能短時間內用完,因此製造商大多建議開封後冷藏,以防變壞或發霉

●蠔油、叉燒醬,若不能於短時間內用畢,建議開封後冷藏

●含有香辛料(辣椒醬、辣椒油、XO醬、咖喱醬)、花生(沙茶醬)、蛋(蛋黃醬)、奶(沙律醬)或蔬果成分(果醬)的調味品,因本身成分容易變壞,加上霉菌在水分較低的食品中仍能生長,建議開封後存放於雪櫃

Where do you keep yours? It has to be… in the fridge!— Heinz (@HeinzUK) June 28, 2023