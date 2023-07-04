貓服止痛藥連花清瘟膠囊中毒　獸醫：不應擅餵寵物服人類藥物 (14:44)

寵物不應服用人類藥物。動物救援義工組織「阿虎愛屁」上月接收一隻7個月大布偶貓，牠疑被餵止痛藥及連花清瘟膠囊，出現中毒、肝衰竭及出血情況，留醫多日昨（3日）出院。非牟利獸醫服務協會（NPV）近日亦收到一隻狗被餵止瀉藥，入院時眼、耳、皮膚發黃，懷疑肝功能受損。有獸醫表示，動物無法分解部分人類藥物成分，主人不應擅餵寵物服用人類藥物。
非牟利獸醫服務協會獸醫Dr Philip接受明報電子平台組訪問時稱，不時收到寵物誤服藥丸、藥水、止痛藥、止痾藥病例，甚至是外敷藥物，部分主人認為「人食得，點解動物唔食得」。他表示，動物無法分解某些藥物分成，可能會出現中毒和一連串藥物反應。以貓狗服用人類止痛藥為例，短時間內可能出現嘔吐、心跳和呼吸加快、流口水等，數小時後或會出現貧血、紅血球缺氧、肝功能受損等嚴重情況。
妥善存放藥物免寵物誤服
Dr Philip提醒，貓狗等寵物活潑好動，為免牠們在家翻出藥物誤吃，主人可參考以下建議：
●家中藥物（包括中成藥）宜放入盒鎖起，並置於高處
●倘寵物誤吃人類藥物應立即看獸醫
●外敷藥物、膠布、藥膏等盡量放在安全位置，避免寵物接觸
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