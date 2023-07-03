Deepfake深偽盜臉｜方保僑：視像通話互動提問試探對方真假　社交平台頭像不宜用正面相免被盜【短片】 (18:23)

詐騙視像通話時間短 可互動提問作試探

方保僑稱，一般視像通話詐騙均務求令事主在短時間內上釣，故通話可能只維持十多二十秒，未必能看到對方細微動作；不過與對方互動，例如向對方提問一些只有雙方才知的事，騙徒便可能因此露出馬腳。

頭像用正面相風險高 社交平台勿放過多個人資料

方保僑續提醒，不法分子會在社交平台等套取影像，因此社交平台的個人頭像不宜放正面、背景簡單的相片。若真的想用個人照片，可盡量放側面、背面、背景較複雜的相片，令不法分子難以盜用，亦不宜放太多個人資料如電話、電郵等，可善用私隱設定。另外，手機內較多私人資料的應用程式如網上銀行、通訊軟件等，宜設定雙重或多重認證，有助保障私隱安全。

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