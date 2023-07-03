明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

灣仔區鼠患指數最高達17.3%　5區街道達雙位數鼠患較普遍 (14:02)

食環署公布今年上半年的鼠患參考指數，當中5個地區的街道都達雙位數，超過10%，其中灣仔區指數最高達17.3%，亦是去年以來各監察點中新高數字。其餘指數逾10%監察地點分佈九龍和新界，包括油尖區、屯門、元朗及沙田區。針對鼠患指數超過8%的監察地點，食環署會在相關地點進行為期一個月的改善措施，灣仔採取改善措施後指數仍高達9.1%。至於其他地點，實施措施後有回落至8%以下。

另外，食環署第二期滅鼠運動於今日（3日）至9月8日展開，食環署將聯同各相關政府部門於地區展開滅鼠行動，並向市民提供防治鼠患的資訊。【滅鼠運動詳情

全港共有50個監察地點，食環署近日公布各監察地點的鼠患指數（除荃灣區暫未有數字），當中共有8個地點達8%以上，即食環署需採取改善措施，部分地點在改善措施後數值已有回落。

鼠患指數達8%以上的地區：

（地點／指數／括號是改善措施後的評估數值）

．灣仔駱克道—17.3%（9.1%）

．尖沙嘴彌敦道—12.3%

．沙田沙角街—12.1%（3.3%）

．青山公路-元朗段—12.1%

．屯門青田路及鳴琴路—10.0%（3.3%）

．長洲新興街—8.9%（3.6%）

．土瓜灣馬頭圍道—8.6%（5.2%）

．九龍城衙前圍道—8.2%（2.0%）

值得留意的是，灣仔駱克道去年上半年鼠患指數是0%，下半年是5.4%，全年指數是2.7%。但今年上半年指數高達17.3%，亦是自去年以來全港監察點中新高數字。署方採取改善措施後再評估，指數仍高達9.1%。

至於全港鼠患指數情況，去年全年鼠患指數高於8%的地點有7個，當中大有街在去年上半年的指數最高，為14.5%，低於今年上半年灣仔區的鼠患指數。整體而言，今年上半年的鼠患指數較去年高。

鼠患參考指數計算方法：

每個監察地點的調查為期三天，調查期間，食環署於每個監察地點會放置約50塊誘餌（每件誘餌為一塊生番薯）。食環署職員會每天檢查並更換誘餌，並於調查第三天收回所有誘餌，以計算誘餌被老鼠咬囓的比率。

相關字詞﹕鼠患指數 食環署 編輯推介

上 / 下一篇新聞