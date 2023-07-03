灣仔區鼠患指數最高達17.3%　5區街道達雙位數鼠患較普遍 (14:02)

另外，食環署第二期滅鼠運動於今日（3日）至9月8日展開，食環署將聯同各相關政府部門於地區展開滅鼠行動，並向市民提供防治鼠患的資訊。【滅鼠運動詳情】

全港共有50個監察地點，食環署近日公布各監察地點的鼠患指數（除荃灣區暫未有數字），當中共有8個地點達8%以上，即食環署需採取改善措施，部分地點在改善措施後數值已有回落。

鼠患指數達8%以上的地區：

（地點／指數／括號是改善措施後的評估數值）

．灣仔駱克道—17.3%（9.1%）

．尖沙嘴彌敦道—12.3%

．沙田沙角街—12.1%（3.3%）

．青山公路-元朗段—12.1%

．屯門青田路及鳴琴路—10.0%（3.3%）

．長洲新興街—8.9%（3.6%）

．土瓜灣馬頭圍道—8.6%（5.2%）

．九龍城衙前圍道—8.2%（2.0%）

值得留意的是，灣仔駱克道去年上半年鼠患指數是0%，下半年是5.4%，全年指數是2.7%。但今年上半年指數高達17.3%，亦是自去年以來全港監察點中新高數字。署方採取改善措施後再評估，指數仍高達9.1%。

至於全港鼠患指數情況，去年全年鼠患指數高於8%的地點有7個，當中大有街在去年上半年的指數最高，為14.5%，低於今年上半年灣仔區的鼠患指數。整體而言，今年上半年的鼠患指數較去年高。

鼠患參考指數計算方法：

每個監察地點的調查為期三天，調查期間，食環署於每個監察地點會放置約50塊誘餌（每件誘餌為一塊生番薯）。食環署職員會每天檢查並更換誘餌，並於調查第三天收回所有誘餌，以計算誘餌被老鼠咬囓的比率。