灣仔區鼠患指數最高達17.3%　5區街道達雙位數鼠患較普遍 (14:02)

食環署公布今年上半年的鼠患參考指數，當中5個地區的街道都達雙位數，超過10%，其中灣仔區指數最高達17.3%，亦是去年以來各監察點中新高數字。其餘指數逾10%監察地點分佈九龍和新界，包括油尖區、屯門、元朗及沙田區。針對鼠患指數超過8%的監察地點，食環署會在相關地點進行為期一個月的改善措施，灣仔採取改善措施後指數仍高達9.1%。至於其他地點，實施措施後有回落至8%以下。
另外，食環署第二期滅鼠運動於今日（3日）至9月8日展開，食環署將聯同各相關政府部門於地區展開滅鼠行動，並向市民提供防治鼠患的資訊。【滅鼠運動詳情】
全港共有50個監察地點，食環署近日公布各監察地點的鼠患指數（除荃灣區暫未有數字），當中共有8個地點達8%以上，即食環署需採取改善措施，部分地點在改善措施後數值已有回落。
鼠患指數達8%以上的地區：
（地點／指數／括號是改善措施後的評估數值）
．灣仔駱克道—17.3%（9.1%）
．尖沙嘴彌敦道—12.3%
．沙田沙角街—12.1%（3.3%）
．青山公路-元朗段—12.1%
．屯門青田路及鳴琴路—10.0%（3.3%）
．長洲新興街—8.9%（3.6%）
．土瓜灣馬頭圍道—8.6%（5.2%）
．九龍城衙前圍道—8.2%（2.0%）
值得留意的是，灣仔駱克道去年上半年鼠患指數是0%，下半年是5.4%，全年指數是2.7%。但今年上半年指數高達17.3%，亦是自去年以來全港監察點中新高數字。署方採取改善措施後再評估，指數仍高達9.1%。
至於全港鼠患指數情況，去年全年鼠患指數高於8%的地點有7個，當中大有街在去年上半年的指數最高，為14.5%，低於今年上半年灣仔區的鼠患指數。整體而言，今年上半年的鼠患指數較去年高。
鼠患參考指數計算方法：
每個監察地點的調查為期三天，調查期間，食環署於每個監察地點會放置約50塊誘餌（每件誘餌為一塊生番薯）。食環署職員會每天檢查並更換誘餌，並於調查第三天收回所有誘餌，以計算誘餌被老鼠咬囓的比率。