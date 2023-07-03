夏天喝凍飲灌水傷脾胃　中醫教路：食粥較易消化　煮粥加綠豆白扁豆解暑【附健脾粥食譜】 (09:52)

天熱吃粥有助解暑？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑表示，不少人夏天愛喝凍飲或飲大量水，容易刺激脾胃，吃粥助解暑亦較易消化，煮粥時可以加綠豆、白扁豆等清心解暑的食材。林冠傑提供健脾補氣粥食譜，以及說明食粥注意事項。
●夏天煮粥食材
1. 綠豆：幫助清心、解暑清熱，亦有健脾化濕及化胃氣的作用。煮綠豆粥可加臭草和海帶，有助清心火。如混合白米煲粥或想煮成綠豆沙，應注意比例及分量，不宜煮得太甜及食太滯。
2. 白扁豆：可健脾化濕及去水，解暑清熱。
●食粥注意事項
．粥宜熱食，可稍為放涼；惟不要吃凍粥，容易風寒進入身體、腹瀉
．宜進食較濃稠的粥，不宜吃稀粥
．宜食味道清淡的粥
．食粥時宜多咀嚼
．糖尿病患者食粥要注意分量（編按：如有疑問，宜諮詢註冊營養師或家庭醫生）
●食譜：健脾補氣粥
功效：有安神助眠、健脾和胃，以及幫助消化的功效。麥米補氣安神，糯米健脾補氣，令粥更煙韌飽肚。
材料：麥米1碗、糙米半碗、白米半碗、糯米1匙、炒白扁豆2匙、白扁豆衣2匙、水5至7碗
製法：全部食材先浸泡一晚，材料放入煲內後加水，大火煲滾後，調校至中火煮45至60分鐘，關火後加蓋焗10至15分鐘，即成。
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