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水腫｜起牀「口腫面腫」？營養師推介10款「水腫急救」食物　水腫宜限鈉非限水 (11:59)

天氣悶熱影響食慾，不少人會選擇一些「重口味」的高鈉食物，若沒有同時增加水分攝取，身體的水分未能排出，便會出現「水腫」。澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）表示，有時候吃了「好鹹」的一餐，翌日起牀發現自己「口腫面腫」，可選擇以下10款高鉀的「水腫急救」食物，幫助人體排走多餘的鈉質，調節身體內的水分平衡。

10款「水腫急救」食物

食物（分量）：鉀質含量

．大樹菠蘿（半杯）：391毫克

．南瓜籽（1/4杯） ：454毫克

．紅腰豆（3/4杯）：541毫克

．罐頭茄膏（60毫升）：707毫克

．芋頭（半杯）：481毫克

．焗薯仔（連皮、1個中型）：941毫克

．牛油果（半個）：487毫克

．香蕉（1條中型）：422毫克

．焗番薯（去皮、1個中型）：542毫克

．麥麩早餐穀物（半杯）： 340-442毫克

解迷思：因水腫所以不能喝太多水？

對於「因為水腫，不能再喝太多水」這個迷思，潘卓琳稱這是誤解。她解釋，有水腫不等於要限制喝水，反而每天也要喝足夠的水；水腫其中一個原因是吃得太鹹，故需要喝足夠的水，以調節身體內鈉的新陳代謝，關鍵是限制鈉的吸收，而非限制喝水。

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