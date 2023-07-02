水腫｜起牀「口腫面腫」？營養師推介10款「水腫急救」食物　水腫宜限鈉非限水 (11:59)

天氣悶熱影響食慾，不少人會選擇一些「重口味」的高鈉食物，若沒有同時增加水分攝取，身體的水分未能排出，便會出現「水腫」。澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）表示，有時候吃了「好鹹」的一餐，翌日起牀發現自己「口腫面腫」，可選擇以下10款高鉀的「水腫急救」食物，幫助人體排走多餘的鈉質，調節身體內的水分平衡。