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三伏天灸「冬病夏治」助改善哮喘鼻敏感　中醫提醒：天灸當日忌食辛辣生冷【附天灸最佳日子】 (12:36)

小暑過後是三伏天，不少人會做天灸。註冊中醫胡玘君表示，三伏天是一年中最熱的日子，此時做天灸可以補益陽氣，改善陽虛狀態，有助減少在冬天發作的慢性疾病如哮喘、風濕痹、慢性氣管炎等，有「冬病夏治」的概念。天灸毋須用針和服藥，只需以中藥製成的藥貼敷貼在穴位上，透過藥物刺激穴位發揮作用。今年做天灸最佳日子是在初伏7月11日、中伏7月21日、末伏8月11日，若未能於當日做天灸，宜於前後數天內進行。胡玘君提醒三伏天做天灸注意事項。

適宜做天灸的人：長期過敏、鼻敏感、容易氣喘、體質虛寒，以及曾確診新冠肺炎的人都適合做天灸，如有疑問，做天灸前宜諮詢註冊中醫意見。

三伏天做天灸注意事項

‧天灸當日忌食魚腥發物及辛辣燥熱之物，如牛肉、燒肉、辣椒、韭菜、生薑、大蒜、煎炸食品等，避免上火及發散陽氣。

‧忌食生冷食物，天灸主要針對陽虛証，生冷食物會削弱療效。

‧飲食宜以清補為主，即進食清淡、滋陰的食物，例如豆腐、木耳、大麥、蘋果、香蕉、冬瓜、番薯、金菇、蘑菇等。

‧適當吃水果有助防暑，惟須留意不能食過量。

‧天灸當日避免大汗淋漓及劇烈運動。

‧孕婦不能做天灸。

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