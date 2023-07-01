三伏天灸「冬病夏治」助改善哮喘鼻敏感　中醫提醒：天灸當日忌食辛辣生冷【附天灸最佳日子】 (12:36)

小暑過後是三伏天，不少人會做天灸。註冊中醫胡玘君表示，三伏天是一年中最熱的日子，此時做天灸可以補益陽氣，改善陽虛狀態，有助減少在冬天發作的慢性疾病如哮喘、風濕痹、慢性氣管炎等，有「冬病夏治」的概念。天灸毋須用針和服藥，只需以中藥製成的藥貼敷貼在穴位上，透過藥物刺激穴位發揮作用。今年做天灸最佳日子是在初伏7月11日、中伏7月21日、末伏8月11日，若未能於當日做天灸，宜於前後數天內進行。胡玘君提醒三伏天做天灸注意事項。