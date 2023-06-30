FaceTime陌生來電疑盜容貌聲音　方保僑提醒：遮鏡頭仍可被盜聲　所有不明視像電話勿接 (18:15)

關FaceTime助預防收不明來電

另外，若想防止收到不明的FaceTime來電，亦可以直接關閉FaceTime功能[見圖示]，惟關閉功能後，即使是在通訊錄上認識的人，也無法以FaceTime通話。

方保僑提醒，若不幸被盜用手機資料，應立即聯絡相關機構取回或停用帳戶，同時應提醒身邊的親友，以免他們受騙。

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