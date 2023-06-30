FaceTime陌生來電疑盜容貌聲音　方保僑提醒：遮鏡頭仍可被盜聲　所有不明視像電話勿接 (18:15)

蘋果用戶用FaceTime可以隨地隨時與人視像通話，惟最近討論區有不少網民表示收到來歷不明的FaceTime來電，懷疑是詐騙電話。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，可能有不法之徒利用FaceTime錄下接聽者的容貌和聲音，再以電腦合成技術，假扮成接聽者，再利用「假接聽者」詐騙受害人的親友。他提醒，除了FaceTime，其他可進行視像電話的應用程式如WhatsApp、微信（WeChat）、facebook Messenger等，收到不明來電時，都不應接聽。有些人會遮蓋手機的前置鏡頭，惟方保僑稱，不法之徒仍然可以盜取接聽者聲音。
關FaceTime助預防收不明來電
另外，若想防止收到不明的FaceTime來電，亦可以直接關閉FaceTime功能[見圖示]，惟關閉功能後，即使是在通訊錄上認識的人，也無法以FaceTime通話。
方保僑提醒，若不幸被盜用手機資料，應立即聯絡相關機構取回或停用帳戶，同時應提醒身邊的親友，以免他們受騙。
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