明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

FaceTime陌生來電疑盜容貌聲音　方保僑提醒：遮鏡頭仍可被盜聲　所有不明視像電話勿接 (18:15)

蘋果用戶用FaceTime可以隨地隨時與人視像通話，惟最近討論區有不少網民表示收到來歷不明的FaceTime來電，懷疑是詐騙電話。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，可能有不法之徒利用FaceTime錄下接聽者的容貌和聲音，再以電腦合成技術，假扮成接聽者，再利用「假接聽者」詐騙受害人的親友。他提醒，除了FaceTime，其他可進行視像電話的應用程式如WhatsApp、微信（WeChat）、facebook Messenger等，收到不明來電時，都不應接聽。有些人會遮蓋手機的前置鏡頭，惟方保僑稱，不法之徒仍然可以盜取接聽者聲音。

關FaceTime助預防收不明來電

另外，若想防止收到不明的FaceTime來電，亦可以直接關閉FaceTime功能[見圖示]，惟關閉功能後，即使是在通訊錄上認識的人，也無法以FaceTime通話。

方保僑提醒，若不幸被盜用手機資料，應立即聯絡相關機構取回或停用帳戶，同時應提醒身邊的親友，以免他們受騙。

網絡／手機安全 相關資訊：

WhatsApp提高帳戶安全8招 防被拉入陌生群組、照片影片閱後即刪

WhatsApp全新隱私保護功能 不明來電者設為靜音、檢視隱私設定

公共USB充電有資料被盜風險 方保僑提醒留意iPhone「信任／不信任」警告 建議無線充電、自備尿袋

提防假冒ChatGPT 網絡安全五注意

積分快到期?寄件未付費? 5招拆穿手機詐騙奸招

網絡安全：手機「越獄」招黑客入侵

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom

相關字詞﹕不明來電 詐騙 手機安全 方保僑 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞