明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

短片：維珍銀河完成首次太空商業之旅 (17:52)

維珍銀河完成首次太空商業之旅（法新社片段）

英國富豪布蘭森（Richard Branson）創立的維珍銀河（Virgin Galactic）公司，周四（6月29日）完成首次太空商業旅遊，首批乘客乘搭載人太空飛機抵達太空邊緣後，再滑翔返回地球。下次旅程預計在8月出發。

美國時間周四早上，維珍銀河的大型雙體飛機Eve搭載太空飛機「​團結」號（VSS Unity）於新墨西哥州起飛，升至約1.2萬米高空後，「​團結」號與雙體飛機分離，啟動火箭直飛上約8.5萬米高空的太空邊緣，然後滑翔返回地球，滑翔期間乘客可在機艙內體驗數分鐘無重狀態。

是次旅程共有4名乘客，包括兩名意大利空軍上校及中校、一名意大利國家研究委員會工程師及一名維珍銀河太空人。3名意大利乘客的旅費由意大利空軍支付，他們需在機艙內進行13項實驗。

上校Walter Villadei形容這是一趟美好旅程，最喜歡的時刻是看到烏黑的太空和藍色的地球形成對比。他未來亦會參與SpaceX太空之旅。

維珍銀河現已售出約800張太空之旅機票，其中2005年至2014年售出600張，當時每張索價20萬至25萬美元（約156萬至195萬港元）；之後再售出約200張，每張售45萬美元（約350萬港元）。

（法新社/CNN）

相關字詞﹕維珍銀河 太空旅遊 意大利 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞