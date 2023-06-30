短片：維珍銀河完成首次太空商業之旅 (17:52)

美國時間周四早上，維珍銀河的大型雙體飛機Eve搭載太空飛機「​團結」號（VSS Unity）於新墨西哥州起飛，升至約1.2萬米高空後，「​團結」號與雙體飛機分離，啟動火箭直飛上約8.5萬米高空的太空邊緣，然後滑翔返回地球，滑翔期間乘客可在機艙內體驗數分鐘無重狀態。

是次旅程共有4名乘客，包括兩名意大利空軍上校及中校、一名意大利國家研究委員會工程師及一名維珍銀河太空人。3名意大利乘客的旅費由意大利空軍支付，他們需在機艙內進行13項實驗。

上校Walter Villadei形容這是一趟美好旅程，最喜歡的時刻是看到烏黑的太空和藍色的地球形成對比。他未來亦會參與SpaceX太空之旅。

維珍銀河現已售出約800張太空之旅機票，其中2005年至2014年售出600張，當時每張索價20萬至25萬美元（約156萬至195萬港元）；之後再售出約200張，每張售45萬美元（約350萬港元）。

（法新社/CNN）