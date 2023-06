日本藝術家草間彌生在英國曼徹斯特舉行的展覽You, Me and the Balloons今日(30日)開幕,作為「曼徹斯特國際藝術節2023」的一部分,草間彌生多件巨型裝置在Aviva Studios' gallery展出,展期由即日起至8月28日。(法新社)