阿斯巴甜或被世衛機構列可能致癌　一文了解阿斯巴甜 (12:12)

阿斯巴甜比砂糖甜200倍

作為其中一種代糖，阿斯巴甜比砂糖甜約200倍，能給予甜味而卡路里很低。舉例1克阿斯巴甜味大約相等於200克砂糖；而1克阿斯巴甜的熱量只有約4千卡，200克砂糖則約有750千卡，差不多等於3碗白飯。不過，雖然代糖熱量低，但也不能多吃。

Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics於2011年一份文獻回顧指出，代糖甜味更濃，會刺激胰島素反應，令血液中的糖分儲存在細胞，但由於代糖不會令血糖上升，有可能導致血糖過低和食量增加。文獻又提到，動物實驗發現老鼠服食代糖後，熱量攝入和體重都增加。

阿斯巴甜的用途

阿斯巴甜不但作為代糖出售，很多減肥食品、減肥或無糖汽水、甜點、香口膠和乳酪等都會添加阿斯巴甜。英國廣播公司（BBC）報道稱，估計有約6000款食品有添加阿斯巴甜。

阿斯巴甜與癌症的關係？

世界衛生組織（WHO）轄下「國際癌症研究機構」（IARC）檢視了約1300份有關阿斯巴甜與癌症關係的研究，計劃於7月14日首度宣布將阿斯巴甜列為「可能對人類致癌」。根據IARC的分類，「可能對人類致癌」屬2B級，在四個分類中排第三，並非致癌風險最高的級別。

IARC四個分類：

．1級—對人類致癌物（Carcinogenic to humans）

．2A級—大概對人類致癌（Probably carcinogenic to humans）

．2B級—可能對人類致癌（Possibly carcinogenic to humans）

．3級—沒有分類（Not classifiable）

不過BBC引述學者報道，IARC的分類未有具體指出可能致癌的風險有多大，只是有證據顯示可能有風險。而蘆薈、柴油、亞洲醃菜等都屬「可能對人類致癌」類別。

（BBC／WHO）