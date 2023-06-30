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金盞花消炎抗菌清心火　外用或沖水飲紓緩皮膚敏感痕癢【附金盞花茶飲製法】 (12:41)

夏天炎熱潮濕，皮膚容易敏感痕癢，金盞花可外用或泡水飲，有消炎抗菌作用。註冊中醫胡玘君講解金盞花功效，以及提供金盞花茶飲食譜。

●金盞花功效、用法、使用宜忌

【功效】金盞花性平味淡，入心經，有清心火的作用；另含葉黃素，有助護眼。金盞花的花、葉有消炎抗菌作用，花能涼血止血，根部則有行氣活血之效；金盞花常用於皮膚和黏膜的不同炎症，亦會以內服治療各種炎症及潰瘍。

【用法】乾金盞花可泡水飲用，或噴在皮膚上【金盞花水製法】，有助紓緩敏感及減少痕癢；新鮮金盞花亦可食用，一般用於製作沙律。

【使用宜忌】對所有含有金盞花物質過敏的人不宜使用；對其他藥物及草藥過敏亦不宜使用，或應先諮詢註冊中醫或家庭醫生。

●茶飲一：金盞花茶

【功效】消炎抗菌

【材料】乾金盞花8粒（小朋友飲用只需用1粒）、適量水

【做法】金盞花加熱水沖泡飲，可翻沖至無味。

●茶飲二：金盞花玫瑰茶

【功效】清心火，有助除煩紓壓

【材料】乾金盞花8粒、玫瑰花8粒、適量水

【做法】金盞花和玫瑰花加熱水沖泡，即可飲用，可翻沖至無味。

●茶飲三：金盞花枸杞子茶

【功效】有助護目

【材料】乾金盞花8粒、枸杞子8克、適量水

【做法】金盞花和枸杞子加熱水沖泡，即可飲用，可翻沖至無味。

註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫或家庭醫生。

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