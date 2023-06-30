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7月1日慶回歸優惠合集：逾千食肆七一折優惠、港鐵送全年免費車票、商場優惠 (09:07)

為慶祝香港回歸26周年，7月1日市民可免費乘搭部分公共交通工具，政府轄下多項設施場地將免費開放，商場和餐飲業界亦推出多項優惠活動，詳情整理如下：

●餐飲優惠

飲食業推出慶回歸優惠活動，逾千食肆於七一當日就指定菜式、餐飲或食品提供七一折優惠。

參與食店名單及優惠詳情

●交通優惠

港鐵：7月1日抽獎送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票，抽奬活動將於當日透過MTR Mobile手機應用程式進行（需使用MTR Mobile應用程式）。

輕鐵及港鐵巴士服務（東鐵線範圍的接駁巴士除外）：7月1日全日免費，乘客於當天進出輕鐵站或登上港鐵巴士時毋須拍卡或付車費。

電車：7月1日至5日免費乘搭

天星小輪：7月1日免費乘搭「尖沙嘴-灣仔」航線

富裕小輪：7月1日免費乘搭「中環-紅磡」航線及水上的士「尖東-灣仔-中環-西九龍（循環線）」航線

●商場優惠

新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）聯同旗下商戶，於7月1日當天推出不同優惠。【相關報道：七一著數情報｜新地12大商場「七一」優惠】

紅磡黃埔天地將於7月1-2日將舉行「夏日滋味賞」消費回饋活動。【相關報道：七一著數情報｜黃埔天地「夏日滋味賞」 憑消費換$100美食現金券】

●康文署設施

7月1日可免費使用大部分室內和戶外康樂設施，需透過各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂。

7月1日公眾游泳池免費入場，市民於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止，詳情按此

註：不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池

●博物館

西九文化區M+：展覽資料按此（訪客毋須提前預約）

科學館：常設展覽及「天生我『材』— 材料科學與設計」專題展覽免費，展覽資料按此

太空館：常設展覽免費（天象廳節目除外），展覽資料按此

文化博物館：「虛擬凡爾賽宮之旅」及「無中生有—香港電影美術及服裝造型展」，展覽資料按此

藝術館：「香港賽馬會呈獻系列：米羅的詩想日常」展覽，展覽資料按此

●濕地公園

7月1日免費入場

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