書展7月19至25日舉行　門票6月30日起發售成人30元　上午進場票10元【附購票方法及票務優惠】 (15:41)

書展門票將於6月30日公開發售，大會將繼續推出「上午進場票」及「免費再進場特別優惠」，並新增AlipayHK及內地支付寶手機應用程式的線上購票渠道。留意書展現場不設實體門票銷售，市民可在會場入口收費站以AlipayHK、內地支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場。

●書展日期及時間

7月19、20日 上午10時至晚上10時

7月21、22日 上午10時至晚上11時

7月23、24日 上午10時至晚上10時

7月25日 上午9時至下午5時

●香港運動消閒博覽、零食世界日期及時間

7月19、20日 上午10時至晚上9時

7月21、22日 上午10時至晚上10時

7月23、24日 上午10時至晚上9時

7月25日 上午9時至下午5時

●票價

成人：30元

小童：10元 （適用於小學生／身高1.2米或以下兒童）

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

●購票方法

．電子門票於6月30日起可透過八達通手機應用程式、AlipayHK及內地支付寶手機應用程式購買。

．書展門票於6月30日起在全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。

●票務優惠

．上午進場票︰10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場

．免費再進場特別優惠：凡以正價（成人30元、小童10元）購買7月19或20日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月21-23日晚上7時後

2) 7月24日晚上7時後

此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

．超級書迷證：88元，持此證的人可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間