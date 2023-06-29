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日本旅遊｜薰衣草7至8月賞花期　一文睇遊日賞薰衣草四地點 (08:50)

暑假遊日本賞花，必到薰衣草紫色夢幻花海打卡，本文整理日本4個賞薰衣草地點，包括北海道、群馬縣、兵庫縣和岐阜縣的花田，遊日本可考慮加入行程。

1. 【北海道】富田農場

薰衣草東部開放日期：7月1日至31日（其他園區全年開放） [開花狀況]

開放時間：9:30am-4:30pm

地址：北海道空知郡中富良野町基線北15號

2. 【群馬縣】玉原薰衣草園

開放日期：7月1日至8月27日 [開花狀況]

開放時間：8:30am-5:00pm（最後入園時間為3:45pm）

地址：群馬縣沼田市玉原高原

3. 【兵庫縣】ラベンダーパーク多可

開放日期：全年開放，7月1日至7月中（視乎花況）有薰衣草採摘體驗 [開花狀況]

開放時間：9:00am-5:00pm

地址：兵庫縣多可郡多可町加美區轟799-127

4. 【岐阜縣】牧歌之里

開放日期：即日起至11月23日（薰衣草花田：6月下旬至8月上旬，7月10日前後為薰衣草盛開花季）[開花狀況]

開放時間：10:00am-5:00pm（即日起至7月20日）、9:00am-5:00pm（7月21日至8月31日）

地址：岐阜縣郡上市高鷲町鷲見2756-2

註：開放時間或有變動，出發前宜向當地農場查詢。

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