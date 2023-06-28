恙蟲病︱杭州女買倉鼠染恙蟲病　皮膚科醫生：劣質倉鼠養殖場或帶病媒 (22:17)

澳門本月初亦有一名負責巡查郊野公園及步行徑的男子，疑在草叢活動期間，被病媒叮咬感染恙蟲病，是澳門今年第五宗疑似恙蟲病病例。

劉顏銘稱，恙蟎在戶外叮咬鼠類後，會跳回草叢潛伏，一般而言不會依附在鼠類身上，再經鼠類感染人類，不過部分從環境惡劣的養殖場出售的倉鼠，可能帶有傳染病和病媒。

劉顏銘解說一宗個案，患者發燒10多日，一直找不到原因，注射普通抗生素亦無法退燒，後來又出疹，抽血發現肝酵素異常高，最終發現身上有一塊焦痂，證實患上恙蟲病，醫生處方特定抗生素才能退燒，經查問才知道患者曾經行山。

恙蟲病是什麼？

人類經由受感染的蟎叮咬而染病，可引起嚴重併發症，甚至死亡。潛伏期通常為7至14天，可長達三星期。

恙蟲病的病徵

病徵包括發燒、頭痛及結膜充血等。患者被病媒叮咬的位置會出現穿鑿狀皮膚潰瘍，附近的淋巴腺亦會腫痛。劉顏銘表示，患者亦有可能出疹、淋巴脹大，被叮咬位置出現一塊黑色焦痂，患處未必會腫痛，所以一般人難以察覺，患者可能忘記自己曾經郊遊。

恙蟲是什麼？

恙蟎（即是恙蟲）體型很小，身長只有一至二毫米，體呈紅色。一些野生鼠類的身體上可能藏有恙蟎的幼蟲。恙蟎的幼蟲叮咬動物以進食時可傳播疾病。牠們喜歡聚集在人類衣服緊貼皮膚的部位，例如腰間或腳踝等。

如何預防恙蟲病？

•按標籤指示在衣服或皮膚上塗上昆蟲驅避劑

•穿淺色長袖衫及長褲

•避免在叢林中坐臥

•勿將衣服掛於矮樹叢或樹上

•定期替寵物除蟲

資料來源：食環署、衛生防護中心、皮膚科醫生劉顏銘

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