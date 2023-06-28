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聖雅各福群會推食物電子津貼上限3200元　即日起可下載「CharityToday App」申請【附申請詳情及下載連結】 (21:40)

市民若有需要短期食物援助津貼，現時向一個由聖雅各福群會計劃的「Charity-To-Give」申請，合資格並獲批核的市民可透過八達通獲連續八周、每周最多400元的短期食物援助津貼。聖雅各福群會表示，計劃預計可為4340名合資格市民提供服務，他們可到合資格餐廳及商店消費或購買食物，現時參與商戶已超過100間。

申請資格（每個申請必須符合以下所有條件）

1.主申請人必須於申請日期前為年滿18歲的香港居民，以及於計劃進行期間住在香港；如於同一申請內為其他家庭成員申請，家庭成員亦必須為年滿12歲的香港居民

2.非申領綜援者/家庭

3.現時沒有接受任何食物援助服務或資助，以及沒有受惠於「Charity-To-Give」計劃

4.過去3個月家庭平均每月入息低於全港家庭每月入息中位數75%（以綜合住戶統計調查按季統計報告2022年第3季數據為準）

家庭人數 家庭每月入息中位數 CHARITY-TO-GIVE食物援助計劃入息限額
1人 $10,500 $7875
2人 $20,500 $15,375
3人 $33,600 $25,200
4人 $44,900 $33,675
5人 $57,700 $43,275
6人或以上 $61,100 $45,825

申請手續:

1. 下載手機應用程式「CharityToday」並註冊成帳戶，搜尋「Charity-To-Give」計劃

2. 填寫「Charity-To-Give」網上申請表及登記有效的八達通卡號碼，並上傳申請所需證明文件供審核

3. 若多於一位申請人，可登記同一個八達通卡號碼，但每張八達通卡的儲值上限為3000元，如領取津貼後儲值額超過3000元，申請人可能需要領取津貼多於一次；建議同一個八達通卡號碼不要多於4個申請人使用

4. 申請人遞交齊全申請資料及所有證明文件後，聖雅各福群會會開始審核申請，其間有可能約見申請人，申請人或需提交額外文件或相關證明文件的正本

下載「CharityToday津貼搜尋」手機應用程式

AppStore

GooglePlay

「CharityToday」為一站式援助津貼計劃搜尋及申請平台，系統可根據服務使用者的需要及填寫的資料，建議合適的援助計劃，詳情可參考CharityToday網站、CharityToday手機應用程式或致電25962794查詢。

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