明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

teamLab九龍灣｜短片率先睇：6大沉浸式體驗空間　塗鴉光影感受大自然　趣玩水果瀡滑梯 (19:03)

teamLab九龍灣：視覺藝術x感知互動（拍攝及剪接：劉妍、陳展熙）

著名的teamLab沉浸藝術展「teamLab共創！未來園」，將於7月9日起在九龍灣MegaBox舉行。明報電子平台組記者今（28日）到場預覽，以短片帶領大家率先體驗一個糅合視覺藝術與感知互動效果的光影感官之旅。（拍攝及剪接：劉妍、陳展熙）

場地逾萬呎，分為6大互動藝術沉浸式空間：文青之選「塗鴉自然──鼓動的山脈與山谷，紅色名錄」、親子必玩「滑梯水果園」、「小人兒所居住的桌子」、「彩繪城鎮」、「天才跳房子」和「光球管弦樂團」。

「teamLab共創！未來園」沉浸藝術展@九龍灣MegaBox

展期：2023年7月9日至2024年1月14日

時間：周一至五下午2時至晚上10時、周六、周日及公眾假期上午10時至晚上10時

地點：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓

正價門票（2023年7月9日至2024年1月14日）：成人$220、小童$180、2歲或以下免費入場、另有家庭票及全日制學生特惠票（11歲或以下小童須由成人持票陪同進場）

早鳥優惠teamLab@九龍灣MegaBox　早鳥優惠票6月8日起開售

購票網站：FWD MAX生活體驗平台：bit.ly/3oRpZ20、Trip.com：bit.ly/3CeDeNy

其他好去處：bit.ly/3gTiYtz

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

相關字詞﹕teamLab九龍灣 親子好去處 好去處 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞