teamLab九龍灣｜短片率先睇：6大沉浸式體驗空間　塗鴉光影感受大自然　趣玩水果瀡滑梯 (19:03)

著名的teamLab沉浸藝術展「teamLab共創！未來園」，將於7月9日起在九龍灣MegaBox舉行。明報電子平台組記者今（28日）到場預覽，以短片帶領大家率先體驗一個糅合視覺藝術與感知互動效果的光影感官之旅。（拍攝及剪接：劉妍、陳展熙）
場地逾萬呎，分為6大互動藝術沉浸式空間：文青之選「塗鴉自然──鼓動的山脈與山谷，紅色名錄」、親子必玩「滑梯水果園」、「小人兒所居住的桌子」、「彩繪城鎮」、「天才跳房子」和「光球管弦樂團」。
「teamLab共創！未來園」沉浸藝術展@九龍灣MegaBox
展期：2023年7月9日至2024年1月14日
時間：周一至五下午2時至晚上10時、周六、周日及公眾假期上午10時至晚上10時
地點：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓
正價門票（2023年7月9日至2024年1月14日）：成人$220、小童$180、2歲或以下免費入場、另有家庭票及全日制學生特惠票（11歲或以下小童須由成人持票陪同進場）
早鳥優惠：teamLab@九龍灣MegaBox 早鳥優惠票6月8日起開售
購票網站：FWD MAX生活體驗平台：bit.ly/3oRpZ20、Trip.com：bit.ly/3CeDeNy
其他好去處：bit.ly/3gTiYtz
熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX
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