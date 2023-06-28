teamLab九龍灣｜短片率先睇：6大沉浸式體驗空間　塗鴉光影感受大自然　趣玩水果瀡滑梯 (19:03)

場地逾萬呎，分為6大互動藝術沉浸式空間：文青之選「塗鴉自然──鼓動的山脈與山谷，紅色名錄」、親子必玩「滑梯水果園」、「小人兒所居住的桌子」、「彩繪城鎮」、「天才跳房子」和「光球管弦樂團」。

「teamLab共創！未來園」沉浸藝術展@九龍灣MegaBox

展期：2023年7月9日至2024年1月14日

時間：周一至五下午2時至晚上10時、周六、周日及公眾假期上午10時至晚上10時

地點：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓

正價門票（2023年7月9日至2024年1月14日）：成人$220、小童$180、2歲或以下免費入場、另有家庭票及全日制學生特惠票（11歲或以下小童須由成人持票陪同進場）

早鳥優惠：teamLab@九龍灣MegaBox 早鳥優惠票6月8日起開售

購票網站：FWD MAX生活體驗平台：bit.ly/3oRpZ20、Trip.com：bit.ly/3CeDeNy

其他好去處：bit.ly/3gTiYtz

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX